Усинский газоперерабатывающий завод ЛУКОЙЛ-Коми продолжает плановую модернизацию мощностей

По газопроводу Уса – Печора общей протяженностью 154 километра добытый на промыслах ЛУКОЙЛ-Коми и подготовленный на Усинском ГПЗ нефтяной газ транспортируется на Печорскую ГРЭС и газоперерабатывающий завод в Сосногорске. Также этим газом снабжаются поселок Сыня и одноименная нефтяная перекачивающая станция.

ЛУКОЙЛ-Коми ведет поэтапную модернизацию важной для региона магистрали. За последние несколько лет заменен ряд участков газопровода Уса – Печора общей протяженностью более 40 километров. В значительной степени проведено техническое перевооружение магистрали с заменой линейных крановых узлов и конденсатосборников, монтажом камер пуска-приема очистных устройств и т.д.