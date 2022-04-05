Усинский газоперерабатывающий завод ЛУКОЙЛ-Коми продолжает плановую модернизацию мощностей

По газопроводу Уса – Печора общей протяженностью 154 километра добытый на промыслах ЛУКОЙЛ-Коми и подготовленный на Усинском ГПЗ нефтяной газ транспортируется на Печорскую ГРЭС и газоперерабатывающий завод в Сосногорске. Также этим газом снабжаются поселок Сыня и одноименная нефтяная перекачивающая станция.
ЛУКОЙЛ-Коми ведет поэтапную модернизацию важной для региона магистрали. За последние несколько лет заменен ряд участков газопровода Уса – Печора общей протяженностью более 40 километров. В значительной степени проведено техническое перевооружение магистрали с заменой линейных крановых узлов и конденсатосборников, монтажом камер пуска-приема очистных устройств и т.д.
Учитывая, что значительная часть магистрали проходит по сильно пересеченной или заболоченной местности, прокладку новой трубы и вывоз на утилизацию демонтированных секций старого газопровода стараются проводить в зимнее время.
Очередной этап реконструкции магистрального газопровода Уса – Печора предполагает, помимо замены труб, оснащение его системой телеметрии для оперативной передачи данных инженерной службе предприятия, восстановление и переобустройство электрохимической защиты, а также строительство четырех вертолетных площадок для обслуживания основных узлов газопровода в период отсутствия автозимника.
Модернизация трубопроводного транспорта на Усинском газоперерабатывающем заводе и в целом по ЛУКОЙЛ-Коми – процесс непрерывный, программу постоянно дополняют и расширяют. Ежегодно под замену, ремонты и реконструкцию вносятся сотни километров трубопроводов различного назначения, задействованных во всех технологических процессах подразделений ЛУКОЙЛ-Коми.