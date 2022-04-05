В России откроют полеты в Индию, ЮАР, Китай и еще десятки стран

С 9 апреля в России отменяются ковидные ограничения на полеты в 52 страны. В список входят такие популярные авианаправления как Китай, ЮАР, Индия, Аргентина и десятки других. Об этом сообщает ТАСС.
Такое решение принято в связи со спадом заболеваемости коронавирусом. Премьер-министр Михаил Мишустин уже подписал документ. Кроме того, сразу в 15 стран можно будет летать вообще без ограничений. Среди них некоторые государства Евразийского экономического союза, Мексику, Катар и другие.
В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом уточнили, что с учетом эпидемиологической обстановки в отдельных странах принято решение о полном снятии с 9 апреля ограничений на чартерное и регулярное авиасообщение с Аргентиной, Алжиром, Афганистаном, Боснией и Герцеговиной, Бахрейном, Ботсваной, Бразилией, Вьетнамом, Венесуэлой, Гонконгом, Египтом, Зимбабве, Индией, Израилем, Индонезией, Ираком, Иорданией, Кенией, КНДР, Китаем, Коста-Рикой, Кувейтом, Лесото, Ливаном, Маврикием, Малайзией, Мадагаскаром, Мальдивами, Марокко, Молдавией, Мозамбиком, Мьянмой, Монголией, Намибией, Оманом, Перу, Пакистаном, Саудовской Аравией, Сербией, Сейшелами, Сирией, Танзанией, Таиландом, Тунисом, Турцией, Уругваем, Филиппинами, Фиджи, Шри-Ланкой, Эфиопией, ЮАР и Ямайкой.