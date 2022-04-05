В России откроют полеты в Индию, ЮАР, Китай и еще десятки стран

С 9 апреля в России отменяются ковидные ограничения на полеты в 52 страны. В список входят такие популярные авианаправления как Китай, ЮАР, Индия, Аргентина и десятки других. Об этом сообщает ТАСС.

Такое решение принято в связи со спадом заболеваемости коронавирусом. Премьер-министр Михаил Мишустин уже подписал документ. Кроме того, сразу в 15 стран можно будет летать вообще без ограничений. Среди них некоторые государства Евразийского экономического союза, Мексику, Катар и другие.