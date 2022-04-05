Близнецов ждет много ошибок и неприятностей, а Львов — новые шансы: гороскоп на 5 апреля

Овен



Сегодня будьте аккуратнее в разговорах и правильно выбирайте собеседников, иначе ваши идеи кто-то припишет себе. Не стоит продавливать свое мнение – вы столкнетесь с противодействиями и можете сильно испортить отношения.



Телец



В этот день вами будут править эмоции и чувства. Старайтесь хотя бы иногда смотреть на вещи и ситуации сквозь призму логики, чтобы не совершить серьезных ошибок.



Близнецы



Если вы беретесь сегодня за что-то серьезное, ждите ошибок и неприятностей – их в этот день будет много. Но не расстраивайтесь - у вас будет масса возможностей все исправить.



Рак



Сегодня у вас будет возможность не только поработать, но и заняться тем, чем давно хотелось. Главное – не терять время за разговорами.



Лев



Сегодня будет сложно сконцентрироваться на действительно важных делах – вас постоянно будут отвлекать мелкие задачи. Вам может казаться, что вы упускаете серьезные возможности, но не стоит волноваться – шансы еще встретятся на вашем пути.



Дева



Не стоит продавливать свое мнение, если не хотите столкнуться с обратной реакцией. Некоторые идеи и планы стоит подкорректировать, чтобы действительно кого-то заинтересовать ими.



Весы



Возможен кризис идей, но это не страшно – возьмите паузу и отдохните, и тогда вы вновь сможете генерировать гениальные планы. В вашей жизни не хватает ярких впечатлений, поэтому стоит в этот вечер сходить куда-то и познакомиться с кем-то.



Скорпион



Сегодня старайтесь контролировать свои эмоции, ведь они могут испортить не только общение с близкими людьми, но и переговоры с партнерами или коллегами.



Козерог



В этот день меньше мечтайте и больше работайте. Сегодня не лучшее время для хобби – оно не принесет радость, а лишь потратит ваши силы.



Стрелец



Не проходите мимо тех, кому нужна забота и помощь. Эти люди могут пригодиться вам в ближайшем будущем. Полезно также прислушиваться к интуиции – она ведет вас по правильному пути.



Водолей



Сегодня будет много ярких впечатлений, но старайтесь твердо стоять на земле и подстраиваться под ситуации. А вот браться за что-то важное в этот понедельник не стоит.



Рыбы



Сейчас вам нужна стабильность. От нее зависит не только ваше настроение, но и будущее. Но не стоит напрягаться физически или умственно - это может сказаться на вашем здоровье.