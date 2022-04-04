В Коми сняли ковидные ограничения для парикмахерских, саун и ярмарок

4 апреля глава Коми внес изменения в указ о повышенной готовности. Согласно ему, теперь к парикмахеру можно попасть без предварительной записи, на уличных ярмарках разрешили дегустировать продукцию, в саунах — есть принесенную с собой еду, а в библиотеках — ходить в разные стороны.

Глава Коми Владимир Уйба 4 апреля внес изменения в указ о введении режима повышенной готовности. Из документа исключено множество пунктов, в которых были прописаны ограничения, запреты и рекомендации.

Также у работников химчисток и ателье появилась возможность неограниченно перемещаться в обеденный перерыв и во время перерыва на отдых и даже выходить на территорию организации.

Парикмахерские и салоны красоты теперь могут принимать посетителей без предварительной записи с соблюдением временного интервала не менее 20 минут между посетителями. Исключена рекомендация о посменной работе сотрудников, сняты ограничения на перемещения во время обеденного перерыва. Посетителям теперь можно предлагать чай, кофе и иные напитки.

В деятельности библиотек сняты ограничения на контакты между сотрудниками разных отделов и функциональных групп. Выдавать книги можно, как и прежде, а не «без контакта с человеком, в том числе путем внедрения сервиса предварительного заказа, подтверждения получения книги читателем онлайн». Больше в указе нет фразы: «Организовать движение посетителей в читальных и компьютерных залах в одну сторону».

Раньше автошколам рекомендовали сократить число обучающихся в группе до 50% наполняемости. Сейчас эту просьбу отменили.

Заезды в детские лагеря, как и прежде, будут в один день. Но до этого указывалось, что заезд всех детей должен быть именно «одномоментным». Как и выезд. А вот работники смогут приезжать в детский лагерь в разное время (до этого действовало правило об одномоментном заезде). Было ограничение на выезд сотрудников за пределы лагеря.

Для фитнес-центров и спортивных клубов снято ограничение на обслуживание посетителей по предварительной записи из расчета не более одного человека на 4 квадратных метра зала.

В кинотеатрах теперь не будут ограничивать контакты между сотрудниками разных отделов и функциональных групп, а при продаже билетов не будут руководствоваться требованием о соблюдении норм социальной дистанции. Перерывы между фильмами сокращаются с 30 до 15 минут.

Музеи могут уже убрать в запасники защитные экраны. Продавать билеты теперь можно любые, а не «преимущественно электронные», передает БНК.