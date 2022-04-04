Клиенты Сбера смогут получить онлайн-кассу бесплатно

Сбер запустил новый тариф на онлайн-кассы Эвотор «Без затрат», в рамках которого плата за аренду и обслуживание устройства не взимается. Чтобы воспользоваться тарифом, предпринимателю нужно заключить с банком договор на торговый эквайринг и расчетно-кассовое обслуживание, бесплатный тариф сохранится на каждый месяц, в котором безналичный оборот превышает 80 тысяч рублей.

В рамках тарифа «Без затрат» банк возьмёт на себя сопровождение и техническое обслуживание онлайн-кассы и поможет обучить кассира по приему безналичной оплаты. Важно, что комиссия за платежи по эквайрингу в Сбере пересчитывается каждый месяц: если обороты растут, она автоматически снижается — для этого не нужно обращаться в банк.

Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка:

«Чтобы поддержать малый бизнес, мы подготовили тариф с обслуживанием онлайн-кассы от банка за 0 рублей. Так что сегодня предприниматели могут экономить не только на расчётно-кассовом обслуживании, но и на оснащении своих торговых точек кассами, направив высвободившиеся средства на развитие бизнеса. При этом мы предоставляем базовый сервис даже с бесплатной кассой и берём на себя обучение, настройку и восстановление работоспособности устройства».

Юрий Юрьев, операционный директор ИТ-компании «Эвотор»: