В центре Сыктывкара может появиться "новый" памятник

В Сыктывкаре существует не самый известный памятник "Геологам Севера". А неизвестен он потому, что фактически его мало кто видел. В связи с этим монумент предлагают перенести в центр города, на улицу Орджоникидзе.

Сейчас памятник спрятан от взгляда в сквере по улице Громова, 75, но 3 апреля главный архитектор столицы Коми Владимир Рунг порадовал профессионалов отрасли геологии, что он может сменить местоположение. Его планируют разместить по улице Орджоникидзе в районе комплекса зданий Коми научного центра, который включает в себя и Институт геологии.