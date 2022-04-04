Жителю Коми, который до полусмерти пинал щенка на глазах у детей, вынесли приговор

В Ижемском районе за жестокое обращение с животным вынесен приговор местному жителю. Мужчина избивал трехмесячного щенка на глазах у детей. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Судом установлено, что 27-летний житель Ижмы, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, в присутствии малолетних издевался над 3-месячным щенком. Он с силой бросал его на землю и бил ногами. От ударов щенок потерял возможность самостоятельно передвигаться, сильно скулил.