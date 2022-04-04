Жителю Коми, который до полусмерти пинал щенка на глазах у детей, вынесли приговор

В Ижемском районе за жестокое обращение с животным вынесен приговор местному жителю. Мужчина избивал трехмесячного щенка на глазах у детей. Об этом сообщила региональная прокуратура.
Судом установлено, что 27-летний житель Ижмы, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, в присутствии малолетних издевался над 3-месячным щенком. Он с силой бросал его на землю и бил ногами. От ударов щенок потерял возможность самостоятельно передвигаться, сильно скулил.
Благодаря неравнодушным жителям села щенку была оказана ветеринарная помощь, в результате которой был выставлен диагноз: легкое сотрясение головного мозга, перелом трех ребер и перелом бедренной кости. На лечение щенка потребовалось более месяца. Сейчас он здоров и передан новым хозяевам.
Суд признал сельского жителя виновным и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.