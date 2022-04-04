Дети одной из школ в Коми целый год будут ездить учиться в соседнее село

В школе села Палевицы совсем скоро начнется капитальный ремонт, но по этой причине детям придется каждый день ездить в соседнее село Часово. Это продлится целый год, сообщает БНК.

Как сообщили в администрации села, ремонт начнется в мае 2022 года. Планируется ремонт кровли, фасада, всех инженерных сетей, пищеблока, помещений столовой, спортзала и учебных классов.