Дети одной из школ в Коми целый год будут ездить учиться в соседнее село

В школе села Палевицы совсем скоро начнется капитальный ремонт, но по этой причине детям придется каждый день ездить в соседнее село Часово. Это продлится целый год, сообщает БНК.
Как сообщили в администрации села, ремонт начнется в мае 2022 года. Планируется ремонт кровли, фасада, всех инженерных сетей, пищеблока, помещений столовой, спортзала и учебных классов.
На это время школьников переведут учиться в Часово. 70 человек планируется возить автобусом, а протяженность маршрута только в одну сторону составит 21,74 километра. Возить школьников будут двумя автобусами ПАЗ 2015 и 2020 года выпуска с 1 сентября.