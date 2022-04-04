Эксперты рассказали, какие работники стали «не нужны» за последнюю неделю в Коми

За последнюю неделю марта в Коми серьезно изменилась ситуация на рынке труда. О том, число каких вакансий сократилось, рассказали эксперты hh.ru.
Согласно данным аналитиков, за конец марта в ряде регионов СЗФО, куда входит и Коми, ситуация стала постепенно приходить в норму. Однако сокращение некоторых вакансий весьма заметно. Так, больше всего оно коснулось сферы искусства и медиа (-33%), автобизнеса (-24%) и банков (-5%).
При этом вырос спрос на домашний персонал (+50%), на работников в сфере науки и образования (+14%) и производственных рабочих (+9%). Местные жители более всего интересовались работой в сфере банков (+2%), госслужбой (+2%) и в транспортном секторе (+2%).