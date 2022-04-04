На ремонт крыши детского сада в Сыктывкаре потратят 4 400 000 рублей

На ремонт одного из детских садов потратят более четырех миллионов рублей. Об этом сообщается на портале Госзакупок.
Работы проведут в детском саду №89 по адресу: улица Мира, 28/1. Напомним, что в 2017 году мы публиковали жалобу сыктывкарца на крышу в этом учреждении:
- В детском саду № 89 в Эжве заведующая заботится только об "обертке", а в группах бардак и разруха. Во второй группе уже полгода течёт потолок, ремонт не делается, куда детишки ходить будут, неизвестно.
Организация, с которой подпишут контракт, должна провести демонтаж старой кровли, отремонтировать вентиляционные шахты, трубы, карниз и крышу. В контракте указано, что подрядчик должен дать гарантию на новую крышу на пять лет.
Ремонт крыши начнут 1 июня и закончат в течение 45 дней. Сейчас детский сад №89 работает в обычном режиме.