На ремонт крыши детского сада в Сыктывкаре потратят 4 400 000 рублей

На ремонт одного из детских садов потратят более четырех миллионов рублей. Об этом сообщается на портале Госзакупок.

Работы проведут в детском саду №89 по адресу: улица Мира, 28/1. Напомним, что в 2017 году мы публиковали жалобу сыктывкарца на крышу в этом учреждении: