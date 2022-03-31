Подборка: пять дорогих квартир в Сыктывкаре от 6 800 000 рублей

Цены на жилье в 2022 году вырастут на уровне инфляции или ниже. Об этом 31 марта заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин журналистам "Известий". По его словам, глобального роста цен не будет. Портал PG11.ru подготовил подборку дорогих двухкомнатных квартир, которые можно купить на вторичном рынке в Сыктывкаре.

Фото с сайта объявлений.

Площадь: 77,7 квадратных метров, две комнаты

Стоимость: 11 600 000 рублей (149 292 рублей за квадратный метр)

Самая дорогая кваритира из этой подборки находится в центральном районе Сыктывкара, рядом с ТЦ "Радуга". Ее хозяин заявляет, что помимо удобной планировки, вы получите отличного качества итальянскую мебель.

Советская, 52

Фото с сайта объявлений.

Площадь: 85,1 квадратных метр, две комнаты

Стоимость: 10 000 000 рублей (117 509 рублей за квадратный метр)

Квартира расположена рядом с Кировским парком. По сообщению хозяина, в помещении выполнен дизайнерский ремонт. Встроена итальянская мебель и бытовая техника: варочная панель, холодильник, посудомоечная и стиральная машинки, кондиционер. В квартире есть сигнализация и видеодомофон.

Свободы, 17



Фото с сайта объявлений.

Площадь: 69,5 квадратных метров, две комнаты

Стоимость: 7 050 000 рублей (101 439 рублей за квадратный метр)

Хозяин сообщает, что в кирпичном доме продается квартира с дизайнерским ремонтом. Среди преимуществ жилья отметили кабинет в зоне лоджии с панорамными окнами с видом на реку, паркетные полы, плитка на кухне и лоджии с подогревом. В квартире установлен водонагреватель, а кухня выполнена из испанского массива дуба. По словам владельца, покупателям также останется встроенная импортная техника и в коридоре эксклюзивные вместительные шкафы-купе из ценных пород дерева.

Карла Маркса, 183

Фото с сайта объявлений.

Площадь: 55 квадратных метров, две комнаты

Стоимость: 7 000 000 рублей (127 273 рублей за квадратный метр)

Квартира расположена в четырнадцатиэтажном кирпичном доме 2018 года постройки. Продавец заявляет, что инфраструктура района развита, в доме есть видеонаблюдение, установлены шлагбаумы, паркинг и кладовки. По его словам, в помещении сделан ремонт, а сама планировка свободная с кухней-студией.

Нагорный проезд, 1

Фото с сайта объявлений.

Площадь: 54,5 квадратных метра, две комнаты

Стоимость: 6 800 000 рублей (124 771 рубль за квадратный метр)

Пятый вариант подборки находится в районе бывшего Центрального рынка на одиннадцатом этаже кирпичного дома. Хозяин пишет, что сделал дизайнерский ремонт. Само помещение заполнено современной встроенной мебелью, а также есть теплые полы в коридоре, кухне и санузле.