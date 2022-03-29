Обзор: какие "санкционные" магазины до сих пор работают в Сыктывкаре

"Мы приостанавливаем работу нашего интернет-магазина. Все размещенные заказы обработаем и доставим. Информацию о способах возврата смотрите на сайте. Все возвраты примем и деньги вернем. Телефон не работает. Свяжитесь с нами по чату, электронной почте или контактной форме. Время ответа до 5 дней. Не обновляйте сообщение в течение этого времени", – сообщил автоответчик.

По указанному номеру телефона ситуацию с закрытием магазина не прояснили. Лишь голосом автоответчика сообщалось, что магазин не работает:

"Наш магазин временно закрыт. Период возврата товара будет продлен на 30 дней после открытия магазина. По всем вопросам можно обращаться по телефону", – написали на листке.

Западные компании продолжают покидать рынок нашей страны. Так польский производитель одежды Sinsay ушел из России 30 марта. Об этом писали в РБК со ссылкой на официальный сайт компании, где сообщалось о закрытии последнего магазина в России. Журналист "Pro Город Сыктывкар" проверил, какие магазины одежды до сих пор работают в столице Коми, а какие из них закрылись спустя месяц после введения санкций.

"Магазин закрылся 30 марта. Пока непонятно, на какой период это произошло. Правда, одежду они не вывезли, все оставили. Возможно, через время снова откроются", – объяснил сотрудник торгового центра.

Одежда до сих пор не вывезена из магазина. Фото Александра Иваскевича.

По дополнительному номеру телефона магазина тоже никто не отвечает. В чате можно переписываться только с ботом, живых операторов там нет. Единственный шанс связаться с компанией – это написать по форме обратной связи на сайте. Группа во "ВКонтакте" этого магазина не ведется с 6 марта.

Немецкий бренд Adidas

Оба магазина Adidas закрыты в Сыктывкаре. Фото Александра Иваскевича.

Сотрудник одной из точек торгового центра на Октябрьском проспекте пояснил, что с 9 марта магазин временно закрыли. По его словам, одежда не вывозилась из помещения. При этом сам вход опечатан:

"Доступ в помещение ограничен в связи с нарушением арендодателем финансовых обязательств", – написано на листах, которыми обвесили входную дверь.

С условиями возврата и обмена компания просит ознакомиться на сайте в разделе "помощь" или позвонить по единому номеру телефона.

ОТКРЫТЫ

Испанский бренд Mango

В сыктывкарском Mango продолжают продавать одежду. Фото Александра Иваскевича.

"Корпоративные магазины закрыты по России, но мы работаем по франшизе, поэтому открыты. Кстати, таких как мы в России 64 магазина. Правда, в Сыктывкаре продаем только женскую коллекцию одежды, мужской у нас нет", – отметили в компании.

Норвежский бренд одежды Helly Hansen

Сотрудники магазина в Сыктывкаре сообщили, что они продолжают работу в обычном режиме. Сам норвежский производитель заявлял на своем сайте, что приостанавливает торговлю на территории России.

Турецкая торговая марка одежды Colin's так же не покинула Россию. По телефону сообщили, что магазин в Сыктывкаре работает в прежнем режиме, закрытия в ближайшее время не планируется.

ЧТО ГОВОРЯТ В ТОРГОВЫХ ЦЕНТРАХ

В некоторых торговых центрах так же рассказали "Pro Городу", закрылись ли у них какие-то магазины из-за санкций против России, и как они повлияли на работу торговых заведений.

Торговый центр по улице Куратова, где работают такие магазины одежды, как City Jeans, Candy`s. Фото Александра Иваскевича.

"С 24 февраля все посетители ринулись скупать товар по старым ценам, а также в надежде успеть приобрести товар производителей, которые уже прекратили продажу и производство на территории России. Это больше коснулось бытовой техники и мебели. Сейчас покупательский спрос на эти виды товаров уменьшился и компании начинают просить скидки на арендную плату. Что касается крупных магазинов бытовой техники, то они адаптируют свою торговлю в новых направлениях, при этом меняют европейские бренды на азиатские из Китая. Что касается продовольственных и непродовольственных товаров, сейчас более менее всё стабильно. Мы не наблюдаем значительных повышений цен на товары. О закрытии каких-либо арендаторов вопрос не стоит. Будем надеется, что ситуация в стране стабилизируется", – сообщил представитель торгового центра по улице Куратова.

В торговом центре, где находился Sinsay, "Pro Городу" объяснили, что кроме этого бренда все остальные магазины работают в прежнем режиме.

Российские бренды одежды также продолжают работу. Среди них: Oodji, Incity, Love Republic, «ТВОЕ», Gloria Jeans, Henderson, Befree, Funday, O'stin и другие. А об уходе заявили такие компании, как Samsung, Apple, но в Сыктывкаре продолжают работу их официальные представители.