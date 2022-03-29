Обзор: какие "санкционные" магазины до сих пор работают в Сыктывкаре

Западные компании продолжают покидать рынок нашей страны. Так польский производитель одежды Sinsay ушел из России 30 марта. Об этом писали в РБК со ссылкой на официальный сайт компании, где сообщалось о закрытии последнего магазина в России. Журналист "Pro Город Сыктывкар" проверил, какие магазины одежды до сих пор работают в столице Коми, а какие из них закрылись спустя месяц после введения санкций.
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Польский бренд Sinsay
Магазин 1 апреля не работал. На входе висел лист бумаги с надписью:
"Наш магазин временно закрыт. Период возврата товара будет продлен на 30 дней после открытия магазина. По всем вопросам можно обращаться по телефону", – написали на листке.
По указанному номеру телефона ситуацию с закрытием магазина не прояснили. Лишь голосом автоответчика сообщалось, что магазин не работает:
"Мы приостанавливаем работу нашего интернет-магазина. Все размещенные заказы обработаем и доставим. Информацию о способах возврата смотрите на сайте. Все возвраты примем и деньги вернем. Телефон не работает. Свяжитесь с нами по чату, электронной почте или контактной форме. Время ответа до 5 дней. Не обновляйте сообщение в течение этого времени", – сообщил автоответчик.
Работник торгового центра рассказал:
"Магазин закрылся 30 марта. Пока непонятно, на какой период это произошло. Правда, одежду они не вывезли, все оставили. Возможно, через время снова откроются", – объяснил сотрудник торгового центра.
Одежда до сих пор не вывезена из магазина. Фото Александра Иваскевича.
По дополнительному номеру телефона магазина тоже никто не отвечает. В чате можно переписываться только с ботом, живых операторов там нет. Единственный шанс связаться с компанией – это написать по форме обратной связи на сайте. Группа во "ВКонтакте" этого магазина не ведется с 6 марта.
Немецкий бренд Adidas
Оба магазина Adidas закрыты в Сыктывкаре. Фото Александра Иваскевича.
Сотрудник одной из точек торгового центра на Октябрьском проспекте пояснил, что с 9 марта магазин временно закрыли. По его словам, одежда не вывозилась из помещения. При этом сам вход опечатан:
"Доступ в помещение ограничен в связи с нарушением арендодателем финансовых обязательств", – написано на листах, которыми обвесили входную дверь.
С условиями возврата и обмена компания просит ознакомиться на сайте в разделе "помощь" или позвонить по единому номеру телефона.
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Испанский бренд Mango
В сыктывкарском Mango продолжают продавать одежду. Фото Александра Иваскевича.
"Корпоративные магазины закрыты по России, но мы работаем по франшизе, поэтому открыты. Кстати, таких как мы в России 64 магазина. Правда, в Сыктывкаре продаем только женскую коллекцию одежды, мужской у нас нет", – отметили в компании.
Норвежский бренд одежды Helly Hansen
Сотрудники магазина в Сыктывкаре сообщили, что они продолжают работу в обычном режиме. Сам норвежский производитель заявлял на своем сайте, что приостанавливает торговлю на территории России.
Турецкая торговая марка одежды Colin's так же не покинула Россию. По телефону сообщили, что магазин в Сыктывкаре работает в прежнем режиме, закрытия в ближайшее время не планируется.
ЧТО ГОВОРЯТ В ТОРГОВЫХ ЦЕНТРАХ
В некоторых торговых центрах так же рассказали "Pro Городу", закрылись ли у них какие-то магазины из-за санкций против России, и как они повлияли на работу торговых заведений.
Торговый центр по улице Куратова, где работают такие магазины одежды, как City Jeans, Candy`s. Фото Александра Иваскевича.
"С 24 февраля все посетители ринулись скупать товар по старым ценам, а также в надежде успеть приобрести товар производителей, которые уже прекратили продажу и производство на территории России. Это больше коснулось бытовой техники и мебели. Сейчас покупательский спрос на эти виды товаров уменьшился и компании начинают просить скидки на арендную плату. Что касается крупных магазинов бытовой техники, то они адаптируют свою торговлю в новых направлениях, при этом меняют европейские бренды на азиатские из Китая. Что касается продовольственных и непродовольственных товаров, сейчас более менее всё стабильно. Мы не наблюдаем значительных повышений цен на товары. О закрытии каких-либо арендаторов вопрос не стоит. Будем надеется, что ситуация в стране стабилизируется", – сообщил представитель торгового центра по улице Куратова.
В торговом центре, где находился Sinsay, "Pro Городу" объяснили, что кроме этого бренда все остальные магазины работают в прежнем режиме.