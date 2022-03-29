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Обзор: какие "санкционные" магазины до сих пор работают в Сыктывкаре

Обзор: какие "санкционные" магазины до сих пор работают в Сыктывкарефото из архива PG11.ru

Западные компании продолжают покидать рынок нашей страны. Так польский производитель одежды Sinsay ушел из России 30 марта. Об этом писали в РБК со ссылкой на официальный сайт компании, где сообщалось о закрытии последнего магазина в России. Журналист "Pro Город Сыктывкар" проверил, какие магазины одежды до сих пор работают в столице Коми, а какие из них закрылись спустя месяц после введения санкций.

ЗАКРЫТЫ

Польский бренд Sinsay

Магазин 1 апреля не работал. На входе висел лист бумаги с надписью:

"Наш магазин временно закрыт. Период возврата товара будет продлен на 30 дней после открытия магазина. По всем вопросам можно обращаться по телефону", – написали на листке.

По указанному номеру телефона ситуацию с закрытием магазина не прояснили. Лишь голосом автоответчика сообщалось, что магазин не работает:

"Мы приостанавливаем работу нашего интернет-магазина. Все размещенные заказы обработаем и доставим. Информацию о способах возврата смотрите на сайте. Все возвраты примем и деньги вернем. Телефон не работает. Свяжитесь с нами по чату, электронной почте или контактной форме. Время ответа до 5 дней. Не обновляйте сообщение в течение этого времени", – сообщил автоответчик.

Работник торгового центра рассказал:

"Магазин закрылся 30 марта. Пока непонятно, на какой период это произошло. Правда, одежду они не вывезли, все оставили. Возможно, через время снова откроются", – объяснил сотрудник торгового центра.

Одежда до сих пор не вывезена из магазина. Фото Александра Иваскевича.

По дополнительному номеру телефона магазина тоже никто не отвечает. В чате можно переписываться только с ботом, живых операторов там нет. Единственный шанс связаться с компанией – это написать по форме обратной связи на сайте. Группа во "ВКонтакте" этого магазина не ведется с 6 марта.

Немецкий бренд Adidas

Оба магазина Adidas закрыты в Сыктывкаре. Фото Александра Иваскевича.

Сотрудник одной из точек торгового центра на Октябрьском проспекте пояснил, что с 9 марта магазин временно закрыли. По его словам, одежда не вывозилась из помещения. При этом сам вход опечатан:

"Доступ в помещение ограничен в связи с нарушением арендодателем финансовых обязательств", – написано на листах, которыми обвесили входную дверь.

С условиями возврата и обмена компания просит ознакомиться на сайте в разделе "помощь" или позвонить по единому номеру телефона.

ОТКРЫТЫ

Испанский бренд Mango

В сыктывкарском Mango продолжают продавать одежду. Фото Александра Иваскевича.

"Корпоративные магазины закрыты по России, но мы работаем по франшизе, поэтому открыты. Кстати, таких как мы в России 64 магазина. Правда, в Сыктывкаре продаем только женскую коллекцию одежды, мужской у нас нет", – отметили в компании.

Норвежский бренд одежды Helly Hansen

Сотрудники магазина в Сыктывкаре сообщили, что они продолжают работу в обычном режиме. Сам норвежский производитель заявлял на своем сайте, что приостанавливает торговлю на территории России.

Турецкая торговая марка одежды Colin's так же не покинула Россию. По телефону сообщили, что магазин в Сыктывкаре работает в прежнем режиме, закрытия в ближайшее время не планируется.

ЧТО ГОВОРЯТ В ТОРГОВЫХ ЦЕНТРАХ

В некоторых торговых центрах так же рассказали "Pro Городу", закрылись ли у них какие-то магазины из-за санкций против России, и как они повлияли на работу торговых заведений.

Торговый центр по улице Куратова, где работают такие магазины одежды, как City Jeans, Candy`s. Фото Александра Иваскевича.

"С 24 февраля все посетители ринулись скупать товар по старым ценам, а также в надежде успеть приобрести товар производителей, которые уже прекратили продажу и производство на территории России. Это больше коснулось бытовой техники и мебели. Сейчас покупательский спрос на эти виды товаров уменьшился и компании начинают просить скидки на арендную плату. Что касается крупных магазинов бытовой техники, то они адаптируют свою торговлю в новых направлениях, при этом меняют европейские бренды на азиатские из Китая. Что касается продовольственных и непродовольственных товаров, сейчас более менее всё стабильно. Мы не наблюдаем значительных повышений цен на товары. О закрытии каких-либо арендаторов вопрос не стоит. Будем надеется, что ситуация в стране стабилизируется", – сообщил представитель торгового центра по улице Куратова.

В торговом центре, где находился Sinsay, "Pro Городу" объяснили, что кроме этого бренда все остальные магазины работают в прежнем режиме.

Российские бренды одежды также продолжают работу. Среди них: Oodji, Incity, Love Republic, «ТВОЕ», Gloria Jeans, Henderson,  Befree, Funday, O'stin и другие. А об уходе заявили такие компании, как Samsung, Apple, но в Сыктывкаре продолжают работу их официальные представители.

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