Известный путешественник назвал Сыктывкар одним из худших городов России

Известный путешественник Константин Потапов знаменит тем, что объехал все 85 регионов России. Бывал он и в Сыктывкаре, и в недавнем интервью он дал оценку столице Коми, пишет chistovik.info.

Сыктывкар Константин поставил на второе место среди самых худших городов страны. По словам путешественника, город застрял в 90-х, если не раньше:

"Если там ноги не сломаешь и нормально доберёшься до отеля, уже хорошо", — говорит путешественник.

По словам Константина, больше всего ему понравилось на Дальнем Востоке — Сахалин и Приморский край. Неплохо и на юге, от Калмыкии. Также он похвалил Сибирь, Хакасию и Якутию.

А вот самым худшим оказался Анадырь: