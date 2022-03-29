Известный путешественник назвал Сыктывкар одним из худших городов России

Известный путешественник Константин Потапов знаменит тем, что объехал все 85 регионов России. Бывал он и в Сыктывкаре, и в недавнем интервью он дал оценку столице Коми, пишет chistovik.info.
Сыктывкар Константин поставил на второе место среди самых худших городов страны. По словам путешественника, город застрял в 90-х, если не раньше:
"Если там ноги не сломаешь и нормально доберёшься до отеля, уже хорошо", — говорит путешественник.
По словам Константина, больше всего ему понравилось на Дальнем Востоке — Сахалин и Приморский край. Неплохо и на юге, от Калмыкии. Также он похвалил Сибирь, Хакасию и Якутию.
А вот самым худшим оказался Анадырь:
"Обычно как думаешь, когда едешь куда-то? Не понравится – уеду. Анадырь – это город, из которого нельзя улететь или уехать. Между городом и аэропортом Анадырский лиман, преодолеть который можно на катере, барже или вертолете. Если непогода, то вертолеты не летают, баржи не ходят – им запрещают, грозят штрафом, катера тоже, потому что их сносит", — рассказал Константин.