Выяснилось, как будут давать отсрочку от армии "айтишникам" из Коми

В Правительстве России определили, как будет даваться отсрочка от армии для специалистов IT-компаний. Такое постановление подписал премьер-министр РФ, передает "Интерфакс".

Как сказано в документе, это касается людей до 27 лет, который уже получили высшее образование и работают в "айти" хотя бы год. Также упоминаются и специалисты со стажем в полгода, но они должны закончить учебу за год до устройства на работу.