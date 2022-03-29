В Коми республиканской больнице снова будут делать операции и принимать пациентов

В Коми республиканской больнице снова заработали приемные покои. Один для экстренных пациентов, второй — для плановых. Но и тут остались свои нюансы. Подробнее о них сообщили на канале "Коми Гор".

Поступить в больницу плановые больные могут только с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным заранее, а вот у экстренных его возьмут прямо в больнице. Сейчас в в реанимации отделения острого нарушения мозгового кровообращения завершают дезинфекцию. 1 апреля сюда переведут больных, которых до этого лечили в кардиоцентре.