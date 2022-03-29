13 млрд бонусов от СберСпасибо списали россияне на покупки в 2022 году

С начала 2022 года клиенты программы лояльности СберСпасибо списали 13 миллиардов бонусов. Люди использовали их для покупки техники и электроники, лекарств, продуктов питания, бытовой химии и других товаров. Самые популярные спецпредложения по списанию бонусов на различные товары и услуги в сервисах и магазинах партнёров выделены в отдельную подборку.

Андрей Писарев, директор дивизиона «Лояльность» Сбербанка, генеральный директор программы лояльности «СберСпасибо»:

«В этом году мы наблюдали рост списания бонусов ещё в январе, динамика наблюдается и сейчас. Для сравнения: с 1 января по 15 марта 2021 года клиенты СберСпасибо списали восемь миллиардов бонусов, а в 2022 году за этот же период — 13 миллиардов.

Это отлично демонстрирует тот факт, что наши участники выгодно используют бонусы при покупках и значительно экономят "живые" деньги, а также копят ещё больше бонусов и находят им выгодное применение.

На фоне повышенного спроса мы наблюдаем и рост активности наших клиентов в программе лояльности, и нас неизменно радует тот факт, что мы помогаем в такое непростое время получить выгоду от покупок.

Большинство наших участников проявляют уверенную финансовую грамотность: стали активнее вовлекаться в акционные предложения, обменивают бонусы на скидки у партнёров, списывают на покупки продуктов первой необходимости, услуги и переводят бонусы на добрые дела, помогая благотворительным фондам.

Мы бесконечно благодарим каждого участника СберСпасибо за доверие и вовлечение, будем стараться и дальше предлагать им максимально выгодные предложения с бонусами».