Корпоративные клиенты Tele2 на Урале обращаются к аналитике big data в два раза чаще

Мобильный оператор Tele2 подводит итоги работы в бизнес-сегменте за 2021 год. Абонентская база увеличилась на 14%, а общая выручка - на 17%. Большинство контрактов было заключено в сферах строительства, логистики и ресторанного бизнеса. Наибольшую динамику показывает спрос на продукты, созданные при помощи больших данных.
В прошедшем году бизнес продолжил поиск новых форматов взаимодействия с клиентами. Большое внимание уделялось оценке эффективности принятых решений, глубокой аналитике и построению новых парадигм развития. Частные и государственные предприятия стали активнее использовать цифровые сервисы, которые позволяют автоматизировать бизнес-процессы и организовать дистанционные формы работы. Потребление data-трафика клиентами выросло в среднем на 37%.
Наиболее востребованными услугами у бизнес-абонентов стали корпоративная АТС и SMS-таргет. Спрос на АТС в прошедшем году вырос на Урале в два раза. Сервис позволяет в течение суток организовать многоканальную телефонную сеть без затрат на оборудование и технических специалистов, записывать входящие и исходящие звонки для оценки качества работы сотрудников. Количество клиентов услуги SMS-таргет в прошедшем году увеличилось на 8%. Сервис интегрирован с технологией big data, учитывает геолокацию, что позволяет найти подходящих адресатов по нескольким десяткам параметров.
Продажи M2M-сервиса выросли за год на 8%. Современная М2М-платформа позволяет управлять удаленными устройствами и аккумулировать данные по 20 параметрам без участия человека в режиме реального времени, на высокой скорости осуществлять сбор информации и отслеживать местоположение устройств, а также дистанционно вносить изменения в настройки.
Татьяна Филиппова, руководитель департамента по развитию корпоративного бизнеса макрорегиона «Урал» Tele2:
«Tele2 развивает пул корпоративных продуктов и сервисов, чтобы компании-партнеры тратили меньше ресурсов на привлечение и удержание клиентов. Благодаря актуальным услугам абонентская база оператора выросла в прошлом году на 14%, а выручка оператора - на 17%. Сегодня аналитика на основе больших данных – одна из самых востребованных услуг среди корпоративных клиентов оператора. Бизнес-абоненты Tele2 на Урале в 2021 обращались к аналитике big data в два раза чаще по сравнению с 2020 годом. Анализируя большой массив данных, компания предоставляет своим клиентам скоринг, верификацию, мониторинг, геоаналитику и таргетированные продукты. Компания продолжает разрабатывать опции, которые помогут упростить и сделать более эффективными бизнес-процессы».
Для решения задач бизнеса по обеспечению сотрудников качественной связью с учетом постоянно меняющихся потребностей Tele2 предлагает корпоративный тарифный план «Моя команда». Тариф сохраняет максимально персонифицированный подход и позволяет B2B-клиентам выбирать количество абонентов и оптимальный объем услуг, исходя из среднего потребления на одного сотрудника компании.