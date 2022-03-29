Корпоративные клиенты Tele2 на Урале обращаются к аналитике big data в два раза чаще

Мобильный оператор Tele2 подводит итоги работы в бизнес-сегменте за 2021 год. Абонентская база увеличилась на 14%, а общая выручка - на 17%. Большинство контрактов было заключено в сферах строительства, логистики и ресторанного бизнеса. Наибольшую динамику показывает спрос на продукты, созданные при помощи больших данных.

В прошедшем году бизнес продолжил поиск новых форматов взаимодействия с клиентами. Большое внимание уделялось оценке эффективности принятых решений, глубокой аналитике и построению новых парадигм развития. Ч астные и государственные предприятия стали активнее использовать цифровые сервисы, которые позволяют автоматизировать бизнес-процессы и организовать дистанционные формы работы. Потребление data-трафика клиентами выросло в среднем на 37%.

Наиболее востребованными услугами у бизнес-абонентов стали корпоративная АТС и SMS-таргет. Спрос на АТС в прошедшем году вырос на Урале в два раза. Сервис позволяет в течение суток организовать многоканальную телефонную сеть без затрат на оборудование и технических специалистов, записывать входящие и исходящие звонки для оценки качества работы сотрудников. Количество клиентов услуги SMS -таргет в прошедшем году увеличилось на 8%. Сервис интегрирован с технологией big data , учитывает геолокацию, что позволяет найти подходящих адресатов по нескольким десяткам параметров.

Продажи M2M-сервиса выросли за год на 8%. Современная М2М-платформа позволяет управлять удаленными устройствами и аккумулировать данные по 20 параметрам без участия человека в режиме реального времени, на высокой скорости осуществлять сбор информации и отслеживать местоположение устройств, а также дистанционно вносить изменения в настройки.

Татьяна Филиппова, руководитель департамента по развитию корпоративного бизнеса макрорегиона «Урал» Tele2: