Посылки подешевели со СберПрайм

Подписки СберПрайм и СберПрайм+ стали ещё выгоднее. Теперь в них включены услуги СберЛогистики: пользователям доступна 10-процентная скидка на отправку посылок по тарифу СберПосылка (доставка между пунктами приёма/выдачи и постаматами). Чтобы получить скидку, достаточно авторизоваться по Сбер ID (на сайте или в мобильном приложении СберЛогистики) или просто оформить заказ в приложении СберБанк Онлайн.

Клиенты СберЛогистики могут отправлять и получать посылки по всей России в отделениях Сбера и постаматах. Большинство постаматов доступны круглосуточно без выходных. Отправить посылку можно и в отделении Сбера. Первую посылку клиентам можно отправить всего за 99 рублей.

Андрей Писарев, директор дивизиона «Лояльность» Сбербанка:

«Мы продолжаем наполнять СберПрайм удобными сервисами экосистемы, которые экономят время и деньги, помогают решать повседневные вопросы и повышают качество жизни. Теперь среди таких сервисов – возможность выгодно и очень просто отправить посылку в любой уголок нашей страны. Мы приветствуем присоединение СберЛогистики к нашей уникальной подписке СберПрайм, что делает её ещё более функциональной и востребованной».

Александр Трапезников, генеральный директор СберЛогистики: