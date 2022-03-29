Взлетную полосу в аэропорту Сыктывкара отремонтируют за 131 миллион рублей

В столице Коми отремонтируют взлетно-посадочную полосу в аэропорту. Об этом говорится на сайте госзакупок, где разместили аукцион. Начальная цена контракта составила 131,2 миллиона рублей.

Ремонт ждет четыре участка на полосе и два на перроне. Ремонтировать все это будут все лето — с 20 мая до 31 августа, при этом аэродром должен оставаться действующим. Работы будут идти каждый день с 11.00 до 19.00. Минимальный объем работ на взлетно-посадочной полосе составляет 1,5 тыс. кв. м за одну смену, на перроне — 3 тыс. кв. м.