Благоустройство Сыктывкара: что можно сделать с большой парковкой в Орбите

Территория рядом с домом №38 по улице Петрозаводской давно привлекает внимание местных жителей. Сейчас это парковка, которая почти никогда не заполняется полностью. Территория бы могла стать хорошим общественным пространством, которое так нужно жителям Орбиты.

Мы продолжаем наш проект “Благоустройство заброшенных территорий Сыктывкара”. В этой статье мы расскажем вам о небольшом местечке в Орбите, за которое четыре года назад шла ожесточенная борьба.

Кстати, в кадастровой карте Сыктывкара не указана полная площадь этого объекта. Раньше она сдавалась администрацией города в аренду, однако сейчас принадлежит частному лицу.

Что здесь было раньше?

Раньше, еще в советское время, на этой территории не было ничего. По рассказам жителей близлежащих домов, здесь был овраг и небольшое строение. Однако во время последующего благоустройства Сыктывкара на этом месте образовалась парковка.

В нынешнем состоянии эта территория не нужна жителям города. По фотографиям видно, что парковка не используется целиком. Зимой здесь гуляют с собаками.

Что здесь можно сделать?

На этой территории можно сделать большое общественное пространство, с зонами для детей всех возрастов и взрослых. При этом ранее местные жители предлагали оставить часть территории под парковку, чтобы угодить всем.

Жители Орбиты не хотят многоэтажку прямо под окнами

Четыре года назад жители Орбиты заметили, что на этой территории происходят оценочные работы. Предполагалось, что здесь хотят построить многоэтажный комплекс “Республика”. Люди оказались против, никому не хотелось видеть у себя под окнами многоэтажку.

Жители взяли инициативу в свои руки и сделали проект того, что можно построить вместо парковки. Он бы устроил и детей, и взрослых, и автомобилистов.

В следующей статье мы вместе с активистом Станиславом Штралером расскажем вам об истории борьбы местных жителей за этот участок, а также почему здесь обязательно нужна зеленая зона.