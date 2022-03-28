Убийцу молодой пары из Воркуты отправили в СИЗО

В Воркуте взяли под стражу подозреваемого в жестоком убийстве пропавшей пары. 42-летнего горожанина отправили в СИЗО №3, где он проведет ближайшие два месяца, сообщает "Комиинформ".

Напомним, пара пропала в ночь на 19 февраля возле байк-клуба. Позже были найдены их телефоны, но их самих искали десятки людей почти месяц. Все было безуспешно, пока 24 марта их тела не обнаружили в гараже по улице Мира.