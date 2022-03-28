Жителям Коми рассказали, как пройдут школьные выпускные в 2022 году

В Министерстве образования Коми ответили на вопросы родителей школьников о выпускных и последних звонках. В 2022 году они пройдут не совсем в стандартном режиме, но уже не так, как во время пандемии, передает БНК.
Так, в этом году выпускные вечера пройдут в очном формате, но из-за пандемии учащимся разных классов не дадут пересечься. В связи с этим школам и другим учреждениям рекомендовали провести последние звонки в следующие сроки:
- в организациях с небольшим числом выпускных классов 21 мая в параллелях 9-х и 11-х классов;
- в организациях с большим количеством выпускных классов в 9-х классах – 18 мая, в 11-х классах – 21 мая.
При этом общереспубликанского выпускного в этом году не будет, что также связано с ограничениями из-за коронавируса.