Жителям Коми рассказали, как пройдут школьные выпускные в 2022 году

В Министерстве образования Коми ответили на вопросы родителей школьников о выпускных и последних звонках. В 2022 году они пройдут не совсем в стандартном режиме, но уже не так, как во время пандемии, передает БНК.

Так, в этом году выпускные вечера пройдут в очном формате, но из-за пандемии учащимся разных классов не дадут пересечься. В связи с этим школам и другим учреждениям рекомендовали провести последние звонки в следующие сроки: