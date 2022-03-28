Зарплата в Коми оказалась выше, чем в крупных городах России

В средних и малых городах России зарплаты оказались намного ниже, чем в крупных. Об этом свидетельствует новое исследование РИА Новости. Но Коми оказалась исключением, о чем сообщили аналитики агентства.

По результатам исследования, в крупных населенных пунктах средняя зарплата на 25% выше, чем в малых и средних того же региона. Лишь три региона оказались исключением — Коми, НАО и Амурская область.