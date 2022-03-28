Зарплата в Коми оказалась выше, чем в крупных городах России

В средних и малых городах России зарплаты оказались намного ниже, чем в крупных. Об этом свидетельствует новое исследование РИА Новости. Но Коми оказалась исключением, о чем сообщили аналитики агентства.
По результатам исследования, в крупных населенных пунктах средняя зарплата на 25% выше, чем в малых и средних того же региона. Лишь три региона оказались исключением — Коми, НАО и Амурская область.
Причина такой ситуации, как уверяют эксперты — сырьевой характер экономики. В Коми так называемые "экономические центры" находятся в небольших городах, где как раз идет добыча ископаемых. В общем рейтинге Коми оказалась на 11 месте по зарплатам и обошла таких "исполинов" как Московская, Ленинградская, Томская и Мурманская области. А 1 место тем временем занял Ямало-Ненецкий автономный округ.
Так или иначе, в целом почти в 50% регионов зарплаты в малых и средних населенных пунктах более чем на 30% меньше, чем в региональных столицах и крупнейших городах. А средние зарплаты между регионами могут отличаться более чем в четыре раза.