Эксперты узнали, сколько сыктывкарцев готовы на "черную" зарплату

Целых 36% жителей столицы Коми готовы на так называемую черную зарплату. Впрочем, аналитики уверены — это показатель стабильности на рынке труда, ведь год назад процент был больше. Подробнее об этом рассказал портал SuperJob.
Черную зарплату сегодня согласны получать 36% жителей Сыктывкара — это меньше, чем в конце 2021 года (38%). Этот показатель косвенно свидетельствует о стабильности и отсутствии паники на рынке труда.
Напротив, 39% согласны трудоустроиться только на условиях «белого» дохода. Тех, кто не возражает против зарплаты «в конверте», больше в городе среди мужчин (46% против 24% среди женщин). Опрошенные с доходом менее 50 тыс. руб. потенциально готовы к «серой» схеме выплаты зарплаты чаще тех, кто зарабатывает больше (42%).
Стоит отметить, что на «черную» зарплату во время первой волны ковида в апреле 2020 года были согласны 46%. Наиболее терпимы к доходу «конверте» россияне были в феврале 2009 года (60% опрошенных), а в апреле прошлого года SuperJob фиксировал минимальное число соискателей, согласных на «серую» и «черную» зарплату – 37%.