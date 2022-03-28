Эксперты узнали, сколько сыктывкарцев готовы на "черную" зарплату

Целых 36% жителей столицы Коми готовы на так называемую черную зарплату. Впрочем, аналитики уверены — это показатель стабильности на рынке труда, ведь год назад процент был больше. Подробнее об этом рассказал портал SuperJob.

Черную зарплату сегодня согласны получать 36% жителей Сыктывкара — это меньше, чем в конце 2021 года (38%). Этот показатель косвенно свидетельствует о стабильности и отсутствии паники на рынке труда.