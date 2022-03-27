Житель Коми перевел себе с карты слепого соседа десятки тысяч рублей

В Усть-Вымском районе рассмотрели дело 57-летнего жителя местного интерната. Что он сделал, рассказали в прокуратуре региона.

Как выяснилось в суде, в сентябре 2021 года к фигуранту обратился его слепой сосед, который попросил помочь ему снять деньги с банковской карты. Он согласился, но, когда отправился в банк, привязал карту к своему номеру и несколько раз перевел себе около 70 тысяч рублей.