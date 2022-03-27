Снегопады и ночные морозы: синоптики дали прогноз на рабочую неделю в Коми

На грядущей неделе в Коми будет господствовать циклон с низким атмосферным давлением и холодным воздухом. Что это значит для обычных жителей региона, рассказали синоптики.
Согласно прогнозу ЦГМС, неделя стартует с заниженными значениями. Давление будет ниже нормы на 20 миллиметров, что приведет к неустойчивости погоды. Переменная облачность будет нести с собой снегопады, а местами даже метели с порывами ветра от 15 до 175 метров в секунду.
Ночью же температура будет в основном стабильной, от -8 до -15 градусов, но иногда возможны и морозы до -25С. Днем ожидается -2…-7С, и только местами можно будет увидеть, как температура повысилась до 0 градусов. Впрочем, для севера в такое время года показателя почти в норме.