Снегопады и ночные морозы: синоптики дали прогноз на рабочую неделю в Коми

На грядущей неделе в Коми будет господствовать циклон с низким атмосферным давлением и холодным воздухом. Что это значит для обычных жителей региона, рассказали синоптики.

Согласно прогнозу ЦГМС, неделя стартует с заниженными значениями. Давление будет ниже нормы на 20 миллиметров, что приведет к неустойчивости погоды. Переменная облачность будет нести с собой снегопады, а местами даже метели с порывами ветра от 15 до 175 метров в секунду.