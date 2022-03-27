В Сыктывкаре учителям, отстраненным из-за прививок, отказали в компенсации

В столице Коми отстранили от работы учителей, которые отказались прививаться от COVID-19. Школьники при этом находились на дистанте, а учителя остались без работы, что заставило их обратиться в суд, передает БНК.

Напомним, что в Коми отстраняли от работы учителей, не привитых против COVID-19 и не переболевших в течение последних шести месяцев. Учителя школы №36 в столице Коми оказались именно из их числа. 14 октября прошлого года их отстранили без сохранения зарплаты. Они вернулись к работе уже 21 октября, но не получили ни копейки.