В Сыктывкаре учителям, отстраненным из-за прививок, отказали в компенсации

В столице Коми отстранили от работы учителей, которые отказались прививаться от COVID-19. Школьники при этом находились на дистанте, а учителя остались без работы, что заставило их обратиться в суд, передает БНК.
Напомним, что в Коми отстраняли от работы учителей, не привитых против COVID-19 и не переболевших в течение последних шести месяцев. Учителя школы №36 в столице Коми оказались именно из их числа. 14 октября прошлого года их отстранили без сохранения зарплаты. Они вернулись к работе уже 21 октября, но не получили ни копейки.
В результате двое учителей обратились в суд, где потребовали признать действия школы незаконными и заплатить им за период простоя. Они отметили, что не были заражены и не являлись носителями инфекции, а в школе и вовсе был введен дистанционный режим, однако суд все равно отказал в иске.
В решении суда указано, что санитарный врач республики имел право издавать указанное постановление об отстранении от работы непривитых и непереболевших преподавателей, отстранение от работы не является простоем и оплате не работодателем не подлежит.