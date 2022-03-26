Новые выплаты, дешевая страховка и льготная ипотека: что нового ждет россиян в апреле

В апреле в России вырастут социальные пенсии, оформить некоторые пособия станет проще, а «безаварийные» водители смогут получить скидку на полис ОСАГО. Об этих и других изменениях в законодательстве - в материале «Российской газеты».

Индексация социальных пенсий в 2022 году составит 8,6%. Ежегодно они повышаются с 1 апреля.

Изначально планировалось повысить такие пенсии на 7,7%. Однако по решению президента Владимира Путина страховые пенсии и прожиточный минимум были проиндексированы на 8,6%. В результате такой же уровень индексации предусмотрен и для социальных пенсий.

Социальные пенсии получают люди, которые по разным причинам не смогли заработать страховой стаж. Такие выплаты назначаются на пять лет позже, чем страховые. Социальные пенсии получают более 3 миллионов россиян.

У семей с детьми появится новая мера поддержки

В России появится новая мера поддержки для семей с детьми. Заявление на пособие можно будет подать с 1 мая, а выплату назначат с 1 апреля 2022 года (при обращении в мае поступит сумма сразу за два месяца).

Заявление можно будет подать в ПФР или через госуслуги. Для назначения выплаты будет проводиться комплексная оценка нуждаемости семьи и должны соблюдаться (одновременно) общие условия:

- среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума на душу населения;

- имущество семьи укладывается в установленный перечень;

-у взрослых членов семьи есть подтвержденный доход или уважительная причина его отсутствия.

Пособие назначается в размере 50 %, 75 % или 100 % прожиточного минимума на ребенка. Для примера: если назначение базового пособия в 50 % прожиточного минимума на ребенка не позволит среднедушевому доходу семьи достигнуть МРОТ, назначат 75 или 100%.

Упрощается процедура назначения пособий

С 1 апреля в совокупном доходе семьи не будут учитываться авто- или мототранспортные средства, а также жилье, которые находятся в розыске или под арестом. Также учету на будет подлежать жилье, транспорт и имущество, приобретенное за счет средств целевых субсидий.

Кроме того, из суммарного дохода семьи также будут исключены: целевые средства на развитие собственного дела; средства маткапитала, налоговые вычеты и целевые средства, полученные в рамках государственной поддержки для приобретения имущества.

Смягчат и правило «нулевого дохода», действующее в отношении беременных женщин. Теперь даже в случаях, когда полгода беременности совпали с периодом расчета среднедушевого дохода, неработающая в этот период женщина сможет получить единовременную выплату.

Правило «нулевого дохода» не будет действовать и в тех случаях, когда на момент подачи заявления срок беременности женщины превысил 12 недель.

Напомним, что комплексная оценка нуждаемости и правило «нулевого дохода», когда необходимо подтвердить наличие доходов или обосновать их отсутствие, действуют при назначении пособий на детей и нуждающимся беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки.

ОСАГО для «безаварийных» водителей подешевеет

Впервые в России скидка за безаварийное вождение на полис ОСАГО превысила половину. Такое стало возможным после 9 января, когда вступило в силу указание Центробанка. Но коэффициент бонус-малус (КБМ), тот самый, который предусмотрен за безаварийную езду, пересчитывается у нас раз в год - 1 апреля. Таким образом, с этой даты он будет установлен новым для абсолютно всех водителей, попадали они в ДТП или не попадали. Но наибольшую выгоду получат те водители, которые за последние десять лет не попадали в ДТП, и страховщикам не приходилось за них платить.

Впервые им начислят коэффициент 0,46, вместо 0,5. То есть, скидка составит 54%. Таким образом, при прочих равных, цена полиса ОСАГО для безаварийного водителя станет меньше на 8% по сравнению с нынешней минимальной ценой для него же.

Однако, при этом максимальный коэффициент, который применяется к автовладельцам, попавшими в ДТП не один раз, вырастет до 3,92. Сейчас он равен 2,45. То есть, стоимость полисов для таких водителей вырастет более чем в половину.

Подростки смогут сами регистрироваться на портале госуслуг

С 1 апреля регистрация на едином портале госуслуг будет доступна с 14 лет. Для этого несовершеннолетние должны будут указать свой СНИЛС, паспортные данные, номер мобильного телефона и адрес электронной почты.

Зарегистрировать детей младше 14 лет смогут их родители, если у них есть учетная запись на портале.

Решение упростит доступ школьников к цифровым ресурсам. Теперь они смогут пользоваться сервисами через личную учетную запись, например, чтобы зайти в свой электронный дневник и посмотреть оценки, узнать домашнее задание, получить информацию о поступлении в учебное заведение.

Завершается шестой этап программы для покупки туров с кешбэком

В апреле завершится шестой этап программы компенсации части стоимости путешествия по России. Подобрать тур, круиз, забронировать отель и получить кешбэк 20% при оплате можно до 30 апреля. Максимальная сумма компенсации - 20 тысяч рублей.

По условиям программы, оплатить путешествие нужно по карте «Мир», зарегистрированной в программе лояльности. На нее же автоматически в течение пяти дней придет компенсация.

Продолжительность отдыха должна быть не менее двух ночей. Количество поездок на одного человека в рамках программы не ограничено, отмечают в Ростуризме.

Участвуют все регионы страны, предложения представлены на портале мирпутешествий.рф. Отправиться в поездку по программе можно с 15 марта по 1 июля.

Условия льготной ипотеки на новостройки могут измениться

Льготная ипотека на новостройки (так называемая ипотека с господдержкой, запущенная для поддержки строительной отрасли в начале пандемии) может начать работать с апреля на новых условиях.

До сих пор кредиты выдавались под 7%, а сумма заемных средств не должна была превышать 3 млн рублей. С учетом нынешней ситуации правительство предложило поднять ставку до 12%, а лимиты кредитов - до 12 млн рублей в столичных регионах (Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область) и до 6 млн в остальных.

Президент Владимир Путин поддержал это предложение. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, документы будут подготовлены в ближайшие дни, чтобы новые условия ипотеки заработали с 1 апреля.

На таких условиях программа будет работать до июля нынешнего года.

Кроме того, решено, что ныне действующие «Семейная», «Дальневосточная», «Сельская» ипотеки будут действовать на прежних условиях - ставки сохраняются на уровне до 6%, 2% и 3% соответственно.