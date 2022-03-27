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Овнам стоит быть осторожнее, а Весам — завести новые знакомства: гороскоп на 27 марта

Овнам стоит быть осторожнее, а Весам — завести новые знакомства: гороскоп на 27 мартаzygmantovich.com

Овен

Возможно, сегодня захочется расставить акценты и что-то поменять в своей жизни. Но стоит быть осторожнее – некоторые 
перемены принесут с собой и серьезные проблемы.

Телец

Сейчас вам необходимы перемены, но менять что-то кардинально не стоит. Лучше сменить обстановку и познакомиться с 
интересными людьми.

Близнецы

В этот день очень важно просчитывать свои ходы и учитывать последствия, иначе можно много потерять. Сегодня вы 
можете разглядеть и исправить многие свои ошибки.

Рак

Что-то важное лучше перенести на понедельник – сейчас не самое лучшее время, чтобы искать ответы на вопросы и решать 
сложные задачи.

Лев

Сегодня реализуйте свои идеи – то, что вы начнете в этот день, станет главной темой следующего месяца. Поэтому 
отнеситесь серьезно к тому, чем будете заниматься.

Дева

Общение выходит на первый план и помогает вам больше доверять другим и поверить в себя. Велика вероятность, что 
зарядившись вы сможете изменить что-то как на работе, так и в личной жизни.

Весы

Сегодня стоит быть активнее – ходить в новые места, знакомиться с людьми. Суета будет приятной и заряжающей 
энергией, поэтому не сидите на месте.

Скорпион

В этот день очень полезны перемены, поэтому беритесь за что-то новое, знакомьтесь и много говорите. Но для 
кардинальных изменений не самое подходящее время.

Козерог

В этот день стоит заниматься теми делами, которые приносят вам радость – в этот выходной вы должны разгрузиться и 
наполниться энергией.

Стрелец

Если у вас выходной – хорошо, проведите этот день в горизонтальном положении, но если вам нужно работать – будет 
сложно раскачаться. Чтобы не наделать ошибок, занимайтесь текущими делами.

Водолей

Сегодня полезно оглянуться назад и оценить то, что вы успели сделать. Похвалите себя за это и попытайтесь построить 
новые планы на будущее.

Рыбы

Сегодня захочется и грустить, и смеяться, и копаться в прошлом. Но будьте осторожнее – сейчас вы плохо контролируете 
эмоции и можете ввязаться в неприятную историю.

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