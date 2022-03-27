Овнам стоит быть осторожнее, а Весам — завести новые знакомства: гороскоп на 27 марта

Овен



Возможно, сегодня захочется расставить акценты и что-то поменять в своей жизни. Но стоит быть осторожнее – некоторые

перемены принесут с собой и серьезные проблемы.



Телец



Сейчас вам необходимы перемены, но менять что-то кардинально не стоит. Лучше сменить обстановку и познакомиться с

интересными людьми.



Близнецы



В этот день очень важно просчитывать свои ходы и учитывать последствия, иначе можно много потерять. Сегодня вы

можете разглядеть и исправить многие свои ошибки.



Рак



Что-то важное лучше перенести на понедельник – сейчас не самое лучшее время, чтобы искать ответы на вопросы и решать

сложные задачи.



Лев



Сегодня реализуйте свои идеи – то, что вы начнете в этот день, станет главной темой следующего месяца. Поэтому

отнеситесь серьезно к тому, чем будете заниматься.



Дева



Общение выходит на первый план и помогает вам больше доверять другим и поверить в себя. Велика вероятность, что

зарядившись вы сможете изменить что-то как на работе, так и в личной жизни.



Весы



Сегодня стоит быть активнее – ходить в новые места, знакомиться с людьми. Суета будет приятной и заряжающей

энергией, поэтому не сидите на месте.



Скорпион



В этот день очень полезны перемены, поэтому беритесь за что-то новое, знакомьтесь и много говорите. Но для

кардинальных изменений не самое подходящее время.



Козерог



В этот день стоит заниматься теми делами, которые приносят вам радость – в этот выходной вы должны разгрузиться и

наполниться энергией.



Стрелец



Если у вас выходной – хорошо, проведите этот день в горизонтальном положении, но если вам нужно работать – будет

сложно раскачаться. Чтобы не наделать ошибок, занимайтесь текущими делами.



Водолей



Сегодня полезно оглянуться назад и оценить то, что вы успели сделать. Похвалите себя за это и попытайтесь построить

новые планы на будущее.



Рыбы



Сегодня захочется и грустить, и смеяться, и копаться в прошлом. Но будьте осторожнее – сейчас вы плохо контролируете

эмоции и можете ввязаться в неприятную историю.