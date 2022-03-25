Метели и холода: синоптики дали прогноз на выходные в Коми

Синоптики обещают, что в Коми в эти выходные будет облачно с прояснениями. Снег, местами сильный, днем на крайнем юге, юго-востоке с дождем.

26 марта ночью в отдельных районах небольшой снег. Ветер юго-восточный, южный с переходом на северо-восточный, северный 7-12 м/с, местами порывами 15-20 м/с, метель. Температура ночью -8...-13, при прояснении -17...-22.

27 марта на юге -1...-6, днем 0...-5, на севере местами -8...-13, в отдельных южных районах до +4°С.