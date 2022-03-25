В Сыктывкаре на месяц перекроют несколько улиц

В столице Коми перекроют сразу ряд дорог. Об этом сказано в постановлениях администрации города. Так, в связи с земляными работами газовиков ограничат ограничено движение транспорта на всю ширину проезжей части районе дома № 2 с 28 марта по 29 апреля 2022 года.

Далее будет ограничено движение транспорта на всю ширину проезжей части по улице Красноборской в районе дома № 61 и по улице Ю.А. Спиридонова в районе дома № 18 с 23 марта по 23 апреля 2022 года.