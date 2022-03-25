В школах Коми отменили ряд ковидных ограничений

Согласно постановлению в новом документе можно увидеть такие изменения:

В Коми и остальной России отменены некоторые антиковидные меры в школах. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Также теперь можно проводить массовые мероприятие в детских и молодежных организациях на открытом воздухе и заполнять летние лагеря до 100%.

отменено требование по разработке разного начала уроков и перемен для минимизации контактов обучающихся.

отменено требование по разработке разного начала уроков и перемен для минимизации контактов обучающихся.

отменено требование по разработке разного начала уроков и перемен для минимизации контактов обучающихся.

отменено требование предъявлять медицинскую справку для посещения ребенка образовательной организации, если он был в контакте с больным COVID-19. При этом наличие справки после перенесенного заболевания остается обязательным.

отменено требование предъявлять медицинскую справку для посещения ребенка образовательной организации, если он был в контакте с больным COVID-19. При этом наличие справки после перенесенного заболевания остается обязательным.

отменено требование предъявлять медицинскую справку для посещения ребенка образовательной организации, если он был в контакте с больным COVID-19. При этом наличие справки после перенесенного заболевания остается обязательным.

отменено требование по соблюдению в местах проведения аттестации социальной дистанции между обучающимися не менее 1,5 метров посредством зигзагообразной рассадки по 1 человеку за партой.

отменено требование по соблюдению в местах проведения аттестации социальной дистанции между обучающимися не менее 1,5 метров посредством зигзагообразной рассадки по 1 человеку за партой.

отменено требование по соблюдению в местах проведения аттестации социальной дистанции между обучающимися не менее 1,5 метров посредством зигзагообразной рассадки по 1 человеку за партой.

Сохраняется обследование персонала загородных летних оздоровительных учреждений на COVID-19 любым из методов, определяющих антиген возбудителя перед началом смены. При этом еженедельное тестирование в течение смены отменено.

Помимо этого, допускается возможность посещения социальной организации для детей лицами, не связанными с ее деятельностью, при условии использования ими средств индивидуальной защиты органов дыхания и наличия сведений о вакцинации или перенесенном заболевании в течении последних 6 месяцев или наличия антител.

Комплекс противоэпидемических мероприятий: генеральные уборки перед открытием, уборка с применением дезсредств, проветривание, ношение масок персоналом пищеблоков и т.д. сохраняется.