​​Льготная ипотека в России вырастет с 7 до 12 %

«У нас действует до 1 июля льготная ипотечная программа для кредитов до 3 млн ₽. Считаем, пришло время изменить параметры и поднять ставку с 7 до 12 %», — сказал он.

По словам вице-премьера России Марата Хуснуллина, предложения по ипотеке уже согласованы с Банком России и Минфином.

Правительство планирует с 1 апреля увеличить ставку по льготной ипотеке на новострой. СКАТ предлагает успеть купить квартиру мечты до повышения.

Максимальную сумму кредита для регионов планируют поднять с 3 до 6 млн ₽. Эту меру предлагается утвердить пока до 1 июля. Кроме того, кабмин предлагает сохранить льготные ставки по семейной ипотеке (например, в Сбере — от 4,7 % годовых).

Льготные ставки распространяются только на квартиры от застройщика. Успейте до 1 апреля взять выгодный жилищный кредит и купить квартиру от СКАТа под 5,85 % годовых (такую ставку предлагает Сбер). Для сравнения, ипотеку на «вторичку» сейчас можно взять от 18 до 25 %.

«Евродвушка» в доме «Бета», ЖК «Платон»

Цена — 3,34 млн ₽

Первоначальный взнос — 20 %

Ипотека с господдержкой на 20 лет (до 1 апреля)— 5,85 %

Ежемесячный платёж — 18 912 ₽

Ипотека с господдержкой на 20 лет (после 1 апреля) — 12 %

Ежемесячный платёж — 29 421 ₽

Ипотека на 20 лет (на «вторичку») — 19 %

Ежемесячный платёж — 43 304 ₽

Почему ипотека — это удобный инструмент, которого не стоит бояться, можно узнать тут. А здесь информация о том, как избежать переплат и правильно платить ипотеку.

Покупка недвижимости — это вложение в по-настоящему твёрдую валюту. Своя квартира позволяет сохранить накопления или уберечь, например, маткапитал от инфляции. Ведь всё пройдёт, а квартира останется.

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