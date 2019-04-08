Что такое дефолт и надо ли его бояться?

Давайте не будем раньше времени впадать в панику, а разберемся, возможен ли дефолт в России. Попытаемся объяснить максимально просто

Дефолт – это когда человек, компания или государство отказывается платить по своим долгам либо не может их выплатить в том объеме или в тот срок, о каких договаривался.

Что касается России: существует ФНБ (Фонд национального благосостояния). Он выступает подушкой безопасности для разных нужд государства и состоит из множества активов.

Есть международные резервы РФ (Центральный банк), которые представляют собой иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка. Вся паника сейчас из-за внешнего долга, так как налицо девальвация рубля + частичная заморозка активов ЦБ.

Как в 90-е?

Нет, сейчас ситуация немного другая. В 90-е страна не платила по всем своим долгам. Ни в рублях, ни в валюте. Никому, включая собственные банки. Денег просто не было. Сейчас деньги есть. Их занимали в рублях и в валюте. Причем те облигации, что в рублях, государство готово оплачивать; те, что в валюте, – отказывается из-за ареста своих резервов, предлагая расплатиться по курсу в рублях.

Соответственно, допустить вероятность дефолта можно только по внешним обязательствам. А это не столь важно для жителей России (в рамках уже объявленных санкций). Конечно, события сейчас развиваются стремительно. Но многих сыктывкарцев беспокоит не столько процесс, сколько вопрос сохранения сбережений.

Паниковать не нужно. Тем более – думать о том, как бы снять со счетов побольше средств. Наоборот, сейчас самое время сделать выгодные вложения в «Инвест Центре». И тогда ваши деньги не пропадут, а станут работать на вас.

Кооператив оказывает услуги исключительно пайщикам. Пайщиками Кооператива могут быть физические лица, признающие устав и иные внутренние документы Кооператива и отвечающие принципу общности.

Пайщики Кооператива обязаны солидарно нести субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из пайщиков Кооператива. При вступлении в Кооператив пайщики уплачивают: вступительный взнос в размере 100 руб. и паевой взнос в размере 100 руб. Необходимый документ – паспорт. Минимальная сумма сбережений 500 руб. Максимальная сумма определяется согласно законодательству. Возможность пополнения от 1 000 руб. Ставка 26%. Срок от 3 до 12 месяцев. В случае досрочного снятия всей суммы сбережений компенсационные выплаты (проценты)

на сумму сбережения не начисляются, уплате подлежат проценты из расчета 3% годовых. Сумма личных сбережений без потери начисленных процентов (за исключением финансового продукта «Знакомство») может быть возвращена Кооперативом досрочно, но не более 50% от суммы размещенных средств. В случае досрочного снятия части суммы сбережений более 50% размещенной суммы на сумму, подлежащую досрочному снятию, начисляются проценты из расчета 3% годовых. На остаток суммы начисляются целевые компенсационные выплаты согласно выбранному финансовому продукту. Условия действительны на дату выхода рекламы. Кредитный потребительский кооператив «Инвест Центр» (КПК «Инвест Центр»): ИНН 6027129387, ОГРН 1106027004192; 610047, г. Киров, Октябрьский пр-т, 4, пом. 1005; тел. 8 (8332) 410-088. Член СРО

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