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Рейс Москва-Сыктывкар экстренно вернулся в аэропорт: у самолета отказали шасси

Рейс Москва-Сыктывкар экстренно вернулся в аэропорт: у самолета отказали шассиФото из архива «Pro Города»

25 марта самолет, который вылетел из Москвы в столицу Коми, экстренно вернулся назад в аэропорт Шереметьево. Причиной стал отказ управления передней стойкой шасси.

Как сообщают в одном из Telegram-каналов, на борту находились гости и журналисты Чемпионата России по лыжным гонкам, который пройдет в Коми. Целых 40 минут борт кружил над Подмосковьем, после чего все же приземлился. Никто не пострадал.

Напомним, недавно еще одно ЧП произошло в столице Коми. На борту самолета, который собирался лететь в Москву, умер пассажир.

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