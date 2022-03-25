Рейс Москва-Сыктывкар экстренно вернулся в аэропорт: у самолета отказали шасси

25 марта самолет, который вылетел из Москвы в столицу Коми, экстренно вернулся назад в аэропорт Шереметьево. Причиной стал отказ управления передней стойкой шасси.

Как сообщают в одном из Telegram-каналов, на борту находились гости и журналисты Чемпионата России по лыжным гонкам, который пройдет в Коми. Целых 40 минут борт кружил над Подмосковьем, после чего все же приземлился. Никто не пострадал.