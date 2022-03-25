Как помочь беженцам из ДНР и ЛНР?

Депутат Государственного совета Республики Коми Руслан Магомедов, один из тех, кто не остался в стороне и помогает людям в сложившейся ситуации. - Сейчас важно объединиться и помочь людям в беде. Каждый может внести свой вклад. В Воркуте и Сыктывкаре созданы пункты сбора гуманитарной помощи для граждан ЛНР и ДНР. Сюда вы можете принести продукты, средства гигиены, одежду, канцелярию и детское питание, все то, что может пригодится и помочь людям. Гуманитарную помощь мы направляем беженцем и людям, которые остались на территории ДНР и ЛНР.

Начиная с марта в Республику Коми прибывают беженцы из Донецкой и Луганской народных республик, которым нужна помощь. Многие из них приезжают в никуда, кто-то размещается у родственников, кто-то в бегстве не взял даже предметы первой необходимости. Также есть те, кто до сих пор находятся на территории ДНР и ЛНР. В связи с чем в Республике Коми организованы пункты гуманитарной помощи.

11 марта из Воркуты отправили гуманитарный груз для жителей Донецкой и Луганской народных республик. 100 коробок с продуктами, средствами гигиены, одеждой, канцелярией и детским питанием собрали воркутинцы в пунктах сбора гуманитарной помощи. Товары и продукты люди приносили не только лично, но и собирали помощь централизованно – так поступили в учреждениях, подведомственных управлению образования города и многих других. А в сортировке и упаковке помогали волонтеры. Сейчас уже собирается вторая партия.



Кроме того, депутата Государственного совета Республики Коми Руслан Магомедов проводит встречи с беженцами. Например, совсем недавно в общественной приемной партии "Единая Россия" города Воркуты состоялась встреча депутата с новой группой граждан, которые прибыли из ДНР и ЛНР. На ней Руслан Магомедов выразил глубочайшее сочувствие людям, которые покинули родные места. Он заверил присутствующих, что ни один нуждающийся в помощи не окажется без внимания и что будут приложены все усилия, чтобы люди, которых постигла столь тяжёлая участь, были обеспечены гуманитарной и медицинской помощью, работой, социальной поддержкой. В завершении встречи Руслан Магамедов из личных средств оказал финансовую помощь беженцам из Донецкой и Луганской народных республик. Связано это с тем, что оформление выплат занимает время, а людям нужна помощь прямо сейчас.

Если вы хотите помочь, в Сыктывкаре собирают гуманитарную помощь на Интернациональной, 106, Коми региональное отделение партии "Единая Россия". Вы можете принести продукты, старые вещи, матрасы, подушки, полотенца, предметы гигиены, лекарства, вещи для детей и многое другое. Любая помощь будет полезной и нужной.

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