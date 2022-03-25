За неделю в Коми взлетели цены на сахар, помидоры и зубную пасту

С 12 по 18 марта в Коми серьезно изменились цены на продукты и средства гигиены. Сильнее всего взлетела стоимость сахара и зубной пасты, но кое-что заметно подешевело. Подробнее об этом рассказал Комистат.

По данным аналитиков, цена на сахар-песок взлетела сразу на 31,5% за килограмм. Также сильно подросли и без того дорогие помидоры — на 8,4% за килограмм. Репчатый лук стал дороже на 7%.