Жителям Коми рассказали о горячих вакансиях с зарплатой больше 150 тысяч рублей

В марте жителям Коми предлагают сотни вакансий с достаточно высокой зарплатой, даже по меркам кризиса. Работодатели предлагают доход больше 150 тысяч рублей в месяц, и это при средней зарплате в 50 543 рубля, что, в прочем, ниже средней по России.

Рейтинг вакансий, на которые можно откликнуться уже сегодня, составили аналитики портала hh.ru: