Жителям Коми рассказали о горячих вакансиях с зарплатой больше 150 тысяч рублей

В марте жителям Коми предлагают сотни вакансий с достаточно высокой зарплатой, даже по меркам кризиса. Работодатели предлагают доход больше 150 тысяч рублей в месяц, и это при средней зарплате в 50 543 рубля, что, в прочем, ниже средней по России.
Рейтинг вакансий, на которые можно откликнуться уже сегодня, составили аналитики портала hh.ru:
- Одна из таких вакансий — начальник отдела b2c продаж. Здесь предлагают доход от 165 000 рублей до вычета НДФЛ. Также сотрудник получит расширенный социальный пакет, возможность профессионального развития и корпоративные конкурсы с возможностью проявить себя. Работодатель ожидает опытных сотрудников с высшим образованием, которые понимают процессы продаж, https://hh.ru/vacancy/51238206
- Еще одна вакансия — начальник участка, до 150 000 руб. на руки, среди условий работодатель отмечает стабильные выплаты, расширенный социальный пакет, возможности профессионального развития и роста внутри компании и ожидает опытных сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование по направлению "Строительство"/"Нефтегазовое дело", https://hh.ru/vacancy/54236624
- Требуется и менеджер в строительную компанию, от 150 000 руб. на руки, к кандидату предъявляются следующие требования: опыт работы в продажах недвижимости или строительных услуг, а также желание развиваться. Стоит отметить, что работодатель предоставляет проживание для сотрудников из других городов, https://hh.ru/vacancy/53545063
- Начальник отдела по вышкомонтажным работам может получать до 162 000 руб. до вычета НДФЛ, работодатель обещает пятидневную рабочую неделю и ищет опытных кандидатов, которые имеют стаж работы в области вышкостроения и владеют программами КОМПАС 3Д, MS Office, https://hh.ru/vacancy/53630971
- Есть и работа для людей с медобразованием — главный врач получит от 150 000 руб. до вычета НДФЛ, будущий сотрудник будет осуществлять квалифицированное руководство деятельностью учреждения, обеспечивать выполнение учреждением государственного задания, https://hh.ru/vacancy/54057975