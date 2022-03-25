Житель Коми на снегоходе столкнулся с несущимся поездом

23 марта в транспортную полицию столицы Коми поступил звонок о столкновении грузового поезда со снегоходом. Это случилось на перегоне Зеленоборск – Ираель. В результате погиб человек.

Сотрудники выехали на место и обнаружили погибшим 57-летнего жителя Печорского района из Зеленоборска. Как оказалось, водитель снегохода ехал вдоль железной дороги. Сигнального жилета на нем не было, а на сигналы поезда он никак не реагировал. В итоге машинисту пришлось включить экстренное торможение, но это ситуацию не спасло. От столкновения с десятками тонн металла водитель снегохода погиб.