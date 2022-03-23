Что делать с деньгами сейчас: рассказал сыктывкарский эксперт по финансам

Банк России принял решение проводить торги на Московской Бирже 24 и 25 марта 2022 года. Первый торговый день на бирже после почти месячного перерыва прошел с 9:50 до 14:00 часов. А еще повышение ключевой ставки Центробанка до 20% открыло россиянам доступ к высокодоходным вкладам. Сейчас люди гадают, что делать с финансами: вкладывать куда-то или нет. "Pro Город Сыктывкар" обсудил с сыктывкарским экспертом Олегом Гарбузом, что сейчас делать с деньгами.

Олег Гарбуз. Фото из личного архива.

ВКЛАДЫВАТЬ ЛИ ДЕНЬГИ НА ВКЛАДЫ ПОД ВЫСОКИЕ ПРОЦЕНТЫ

"Возьмите калькулятор и посчитайте: под какой процент у вас сейчас оформлен депозит, и сколько при его закрытии вы потеряете. Далее подсчитайте, сколько вы заработаете при открытии нового. Нужно также понимать, что депозиты под 20 процентов – это именно годовой доход. Многие почему-то ошибочно считают, что если вклад оформлен на три месяца, то человек получит двадцать процентов за эти три месяца. Я с таким мнением сталкивался и это ошибка. Так что посчитали, если выгодно, старые вклады закрываем и открываем новые, чтобы заработать больше", – посоветовал Олег.

ПРИМЕР ПОДСЧЕТА

Условие: у вас сейчас 100 000 рублей лежат на вкладе под 7%. Перед вами стоит выбор: оставить их там или положить под 20 процентов на несколько месяцев. Считаем:

100 000 умножаем на 7% и делим на 4. В итоге получаем 1750 рублей за 3 месяца;

100 000 умножаем на 20 процентов и делим на 4. В итоге получаем 5000 рублей по новому вкладу.

Разница составляет 3250 рублей.