Что делать с деньгами сейчас: рассказал сыктывкарский эксперт по финансам

Банк России принял решение проводить торги на Московской Бирже 24 и 25 марта 2022 года. Первый торговый день на бирже после почти месячного перерыва прошел с 9:50 до 14:00 часов. А еще повышение ключевой ставки Центробанка до 20% открыло россиянам доступ к высокодоходным вкладам. Сейчас люди гадают, что делать с финансами: вкладывать куда-то или нет. "Pro Город Сыктывкар" обсудил с сыктывкарским экспертом Олегом Гарбузом, что сейчас делать с деньгами.
Олег Гарбуз. Фото из личного архива.
ВКЛАДЫВАТЬ ЛИ ДЕНЬГИ НА ВКЛАДЫ ПОД ВЫСОКИЕ ПРОЦЕНТЫ
"Возьмите калькулятор и посчитайте: под какой процент у вас сейчас оформлен депозит, и сколько при его закрытии вы потеряете. Далее подсчитайте, сколько вы заработаете при открытии нового. Нужно также понимать, что депозиты под 20 процентов – это именно годовой доход. Многие почему-то ошибочно считают, что если вклад оформлен на три месяца, то человек получит двадцать процентов за эти три месяца. Я с таким мнением сталкивался и это ошибка. Так что посчитали, если выгодно, старые вклады закрываем и открываем новые, чтобы заработать больше", – посоветовал Олег.
ПРИМЕР ПОДСЧЕТА
Условие: у вас сейчас 100 000 рублей лежат на вкладе под 7%. Перед вами стоит выбор: оставить их там или положить под 20 процентов на несколько месяцев. Считаем:
- 100 000 умножаем на 7% и делим на 4. В итоге получаем 1750 рублей за 3 месяца;
- 100 000 умножаем на 20 процентов и делим на 4. В итоге получаем 5000 рублей по новому вкладу.
Разница составляет 3250 рублей.
"Дальше смотрим возможный расход за досрочное расторжение старого вклада. Подумайте теряете ли вы какой-то процент по условиям вклада за досрочное расторжение и сколько? Если что-то теряете, то дополнительно учитываем в этой разнице. Допустим, что за досрочное расторжение вклада вы ничего не теряете, тогда ваша чистая выгода 3 250 рублей. Далее уже принимаете решение – стоит ли эта сумма того, чтобы сделать определенные "телодвижения", – объяснил Олег Гарбуз.
БАНКИ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ВЫСОКИХ ПРОЦЕНТОВ
""На днях крупнейшие банки государственные начали снижать ставки по вкладам. Поймите, если они привлекают вклады по 20 процентов, то должны как-то получить с взятых денег прибыль. Но, когда высокие проценты по кредитам, то у банка не так много заемщиков, которые готовы взять их по ставкам в 25 или 30 процентов. Для человека и предприятия такой кредит может стать финансовым самоубийством. Поэтому в отсутствие проблем с ликвидностью банки начинают снижать стоимость привлеченного фондирования», – отметил Олег.
ИНСТРУМЕНТЫ ЗАРАБОТКА: ВКЛАДЫ, ОБЛИГАЦИИ И ДРАГМЕТАЛЛЫ
"Короткие депозиты сегодня – это прекрасная возможность защитить средства от инфляции, тем более на вклады отменили налог в 13 процентов на 2021 и 2022 годы. Других альтернатив консервативных вложений с гарантированной доходностью сегодня практически нет. Можно рассмотреть облигации федерального займа. Это традиционно-надежный инструмент, и его можно приобрести на индивидуальном инвестиционном счете, но сейчас на облигациях заработаете не более 17 процентов годовых. Ещё один способ вложения – это драгоценные металлы. На покупку слитков отменили НДС. Банки фиксируют ажиотаж покупок вокруг золота. К тому же металл торгуется за доллары, поэтому, когда мы его покупаем, мы защищаемся от возможного обесценивания рубля. Но такие вложения, в драгоценные металлы, ниникак нельзя назвать консервативными", – рассказал Олег Гарбуз.
Олег Гарбуз. Фото из личного архива.
МИНУСЫ ВЛОЖЕНИЯ В ДРАГМЕТАЛЛЫ
"При покупке золота возникает вопрос, где его хранить. Вам придется платить за банковскую ячейку или нести риски ограбления, если оставите золото дома. При обратной продаже в банк металл проверят на предмет потертостей, царапин и цена может стать гораздо меньше той, которую вы изначально заплатили", – подчеркнул эксперт по финансам.
САМОЕ ВАЖНОЕ ПРИ ПОКУПКЕ ЗОЛОТА
"Это разница в цене покупки и продажи ("спрэд" – прим. ред.). "Спрэд" в банках может достигать 20 процентов и даже больше, в зависимости от волатильности. Сегодня вы купили этот слиток золота, а завтра продадите банку на 20 процентов дешевле. Драгоценные металлы в цене растут в периоды кризисов, и падают во времена стабильности. Это спекулятивные вложения, которые не дают гарантированной доходности. Общая рекомендация – не более 10 процентов инвестиционного портфеля инвестиций", – отметил Олег.
АКЦИИ
"Возобновились торги на Московской бирже акциями крупных российских компаний. Нам интересны устойчивые бизнесы, которые делятся прибылью со своими акционерами", – сообщил эксперт.
НА КАКОЙ СРОК ВКЛАДЫВАТЬ В АКЦИИ
"В акции разумно вкладывать, как минимум, на пять лет и более. Ответьте себе на вопрос: можете ли вы инвестировать на такой срок, чтобы деньги вам не понадобились? Если они будут нужны через год, два или три, то в акции не инвестируем. Возможно снижение цен, и тогда вас ждут убытки. Конечно это общая рекомендация, любой инвестиционный портфель составляем под свои цели и задачи, с учётом сроков инвестирования и вашего риск-профиля, – отметил эксперт по инвестициям.
ВАЖНОЕ УТОЧНЕНИЕ
"Мы инвестируем и сберегаем не только в рублях, но и в других валютах. Доллар и евро сами по себе могут стать вложением наших средств. Поэтому часть денег рекомендую держать в долларах и евро", – посоветовал Олег Гарбуз.
Несмотря на информацию, каждый сам для себя решает, куда вкладывать свои деньги.