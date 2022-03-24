На Северо-Западе объём платежей через сервис «Плати-QR» от СберБанка достиг 8 млрд рублей

В 2021 году объём платежей через сервис «Плати-QR» от СберБанка на Северо-Западе достиг 8 млрд рублей. Это в 10 раз больше, чем годом ранее.

Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк: