В Коми работникам двух организаций задолжали 21 миллион рублей

У двух организаций Усинска закончились деньги на зарплаты сотрудникам. По данным на первое марта они задолжали людям больше 21 миллиона рублей, сообщил Комистат.

Как следует из данных аналитиков, обе организации зарегистрированы в Усинске. Одна из них занимается добычей ископаемых, а другая — строительством. Всего зарплату не получили 196 человек. В среднем каждый из них не получил 108 тысяч рублей.