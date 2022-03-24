В Коми работникам двух организаций задолжали 21 миллион рублей

У двух организаций Усинска закончились деньги на зарплаты сотрудникам. По данным на первое марта они задолжали людям больше 21 миллиона рублей, сообщил Комистат.
Как следует из данных аналитиков, обе организации зарегистрированы в Усинске. Одна из них занимается добычей ископаемых, а другая — строительством. Всего зарплату не получили 196 человек. В среднем каждый из них не получил 108 тысяч рублей.
Напомним, недавно Коми попала в топ-20 регионов с самыми высокими зарплатами по стране. По результатам исследования, самая высокая зарплата сейчас в сфере добычи полезных ископаемых — средний доход равен 91 тысяче рублей в месяц. При этом средняя зарплата по стране за 2021 год выросла на 9,8% — до 49 тысяч рублей.