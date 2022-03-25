Львам стоит послушать других, а Стрельцов будет все бесить: гороскоп на 25 марта

Овен



Сегодня не стоит перегружать себя работой - потратите много сил впустую, решая нерешаемые вопросы. Вообще, многие задачи сегодня могут быть решены без вашего участия.



Телец



Не реализуйте в этот день далеко идущие планы – копите силы, собирайте информацию. Вечером же можно выдохнуть и заняться любимыми делами.



Близнецы



Силы и настроение сегодня будут то расти, то падать. Постарайтесь не браться за очень сложные дела, чтобы не бросить их на полпути.



Рак



Сегодня стоит контролировать абсолютно все. Ссли вы хотите добиться в чем-то результата, то не доверяйте свои дела даже близким людям. Занимайтесь делами самостоятельно.



Лев



Проводите в этот день больше встреч и переговоров – все они закончатся удачно. А вот ваши наполеоновские планы близкие и любимые могут не оценить. Но прислушаться к их мнению стоит.



Дева



Некоторые люди будут давить на вас своим авторитетом – не бойтесь дать отпор, иначе потом будете сильно жалеть. Чаще общайтесь на приятные вам темы, чтобы стресс не испортил вам этот день.



Весы



Постарайтесь в этот день относиться ко всему спокойно, не нервничая и не конфликтуя лишний раз. В скором времени вы сможете осуществить свои мечты, но сегодня для этого не самое подходящее время.



Скорпион



Сегодня вредно тратить время на разговоры – какой-то пользы они не принесут. А вот работать на перспективу полезно - в будущем сможете заработать хорошие деньги или получить какую-либо другую выгоду.



Козерог



В этот день не стоит распылять свое внимание. Беритесь только за те дела, которые невозможно отложить на завтра. А вот в отношениях с партнером могут возникнуть серьезные проблемы. Больше разговаривайте друг с другом.



Стрелец



Эмоциональный день, когда будет сложно трезво смотреть на вещи и контролировать свое настроение. Старайтесь не брать на себя дополнительную ответственность или сложные дела – можете не справиться.



Водолей



В этот день полезно советоваться с близкими и любимыми – так вы покажите, что вам важно их мнение. Могут возникнуть Финансовые трудности и другие неприятные моменты. Не расстраивайтесь, а корректируйте свои планы.



Рыбы



Сегодня есть риск потратить все свои деньги на ненужные вещи. В отношениях будет чувствоваться напряжение – не бойтесь взять ситуацию в свои руки и все исправить.