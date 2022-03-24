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В Коми нашли обломки ракеты, которая запустила на орбиту спутник Минобороны

В Коми нашли обломки ракеты, которая запустила на орбиту спутник МинобороныФото Минприроды Коми

23 марта районы, куда могли упасть части ракеты с космодрома «Плесецк» снова стали безопасны. Сотрудники Минприроды нашли обломки, о чем сообщила пресс-служба ведомства.

Как сообщили в министерстве, спутник Минобороны успешно вышел на орбиту, а запуск аппарата прошел гладко. Отделяющиеся части ракты-носителя "Союз-2" обнаружены, их эвакуацией займётся  АО "ВПК "НПО Машиностроение" по договоренности с Министерством обороны.

В ходе осмотра районов никакого негативного воздействия на природу или ущерба людям и постройкам не обнаружено.

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