В Коми нашли обломки ракеты, которая запустила на орбиту спутник Минобороны

23 марта районы, куда могли упасть части ракеты с космодрома «Плесецк» снова стали безопасны. Сотрудники Минприроды нашли обломки, о чем сообщила пресс-служба ведомства.

Как сообщили в министерстве, спутник Минобороны успешно вышел на орбиту, а запуск аппарата прошел гладко. Отделяющиеся части ракты-носителя "Союз-2" обнаружены, их эвакуацией займётся АО "ВПК "НПО Машиностроение" по договоренности с Министерством обороны.