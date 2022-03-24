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Жители Коми, которые жестоко избили пенсионерку, пойдут под суд

Жители Коми, которые жестоко избили пенсионерку, пойдут под судsib.fm

Мужчин, которые напали на пожилую женщину под Сыктывкаром, будут судить. Причиной конфликта стало то, что пенсионерка подкармливала местных собак. Что будет с нарушителями, рассказали в Следственном комитете.

Инцидент произошел 1 января, когда Надежда Петросян из села Зеленец отправилась подкармливать собак, но двоим местным жителям это настолько не понравилось, что они набросились на пенсионерку и начали ее жестоко избивать.

Из-за травм женщину отвезли в больницу, где у нее диагностировали черепно-мозговую травму и ушиб мягких тканей. Врачи сообщили о происшествии в больницу, а правоохранители начали проверку. Теперь нападавших ждет судебное разбирательство.

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