Жители Коми, которые жестоко избили пенсионерку, пойдут под суд

Мужчин, которые напали на пожилую женщину под Сыктывкаром, будут судить. Причиной конфликта стало то, что пенсионерка подкармливала местных собак. Что будет с нарушителями, рассказали в Следственном комитете.

Инцидент произошел 1 января, когда Надежда Петросян из села Зеленец отправилась подкармливать собак, но двоим местным жителям это настолько не понравилось, что они набросились на пенсионерку и начали ее жестоко избивать.