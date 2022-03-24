Жители Коми, которые жестоко избили пенсионерку, пойдут под суд

Мужчин, которые напали на пожилую женщину под Сыктывкаром, будут судить. Причиной конфликта стало то, что пенсионерка подкармливала местных собак. Что будет с нарушителями, рассказали в Следственном комитете.
Инцидент произошел 1 января, когда Надежда Петросян из села Зеленец отправилась подкармливать собак, но двоим местным жителям это настолько не понравилось, что они набросились на пенсионерку и начали ее жестоко избивать.
Из-за травм женщину отвезли в больницу, где у нее диагностировали черепно-мозговую травму и ушиб мягких тканей. Врачи сообщили о происшествии в больницу, а правоохранители начали проверку. Теперь нападавших ждет судебное разбирательство.