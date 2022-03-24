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Депутатов Госсовета Коми не выпустят из Сыктывкара без особого документа

Депутатов Госсовета Коми не выпустят из Сыктывкара без особого документа

В положение, которое регулирует работу депутатов Госсовета, внесли изменения. Их уже приняли в первом и втором чтениях. Что это означает, рассказал председатель комиссии по депутатской этике Владимир Жариков.

По его словам, местом работы парламентариев установят столицу Коми и подчиненные городу территории. В связи с этим, депутаты, которые работают в Госсовете на постоянной основе и получают зарплату, не смогут просто так уехать из города. Для этого им придется оформлять командировку.

Тем, кто будет нарушать регламент, предлагают выписывать штрафы и публиковать информацию об их промашках в СМИ, пишет "Комиинформ".

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