Депутатов Госсовета Коми не выпустят из Сыктывкара без особого документа

В положение, которое регулирует работу депутатов Госсовета, внесли изменения. Их уже приняли в первом и втором чтениях. Что это означает, рассказал председатель комиссии по депутатской этике Владимир Жариков.

По его словам, местом работы парламентариев установят столицу Коми и подчиненные городу территории. В связи с этим, депутаты, которые работают в Госсовете на постоянной основе и получают зарплату, не смогут просто так уехать из города. Для этого им придется оформлять командировку.