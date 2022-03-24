Лагерь «Чайка» пойдет под снос и станет палаточным

На прямой линии с главой Минобразования Коми в Общественной палате обсудили будущее детского лагеря «Чайка». Сейчас он состоит из 13 построек, которые построили еще в 80-х. На данный момент они почти пришли в негодность, передает БНК.

Аварийное состояние построек сделало нахождение детей в лагере небезопасным, а делать в корпусах ремонт уже бесполезно. В связи с этим запущено списание строений, чтобы в будущем их можно было снести. А пока лагерь перепрофилируют в стационарный палаточный. Он должен начать работу уже этим летом, ведь большинство ограничений по коронавирусу уже сняты.