Что делать, когда нужного лекарства нет в аптеках: рассказали в Минздраве Коми

Минздрав Коми 22 марта провел брифинг по вопросам наличия лекарств в аптеках Сыктывкара. На встрече с журналистами присутствовали представители министерства, а также "Государственной аптеки Республики Коми". Обсудили запас препаратов для льготников, цены на них, какие сейчас лекарства в дефиците и что делать, если люди не могут их найти.
Исполняющий обязанности министра здравоохранения Коми Игорь Дягилев попросил не паниковать и отметил, что препараты для льготников будут поставляться.
Игорь Дягилев. Фото из личного архива.
"Товарных запасов для федеральных льготников у нас имеется на 173 480 тысяч рублей, это на пять месяцев. Что касается региональных льготников, то товарных запасов у нас в аптеках на пять месяцев на сумму 776 992 тысячи рублей", – сообщил Игорь Дягилев.
Также представители Минздрава отметили, что не могут повлиять на цены в обычных аптеках, это не в их компетенции.
"У нас есть пациенты льготники и обычные люди, которые покупают лекарства в аптечных пунктах. По закупкам Минздрава для льготников повышения цен либо не произошло, либо оно незначительное. В коммерческих аптеках рост цен на некоторые препараты до 32%", – сказал Игорь Дягилев.
Слева направо: исполняющая обязанности директора "Государственные аптеки Республики Коми" Ольга Меньшова, исполняющий обязанности министра здравоохранения Игорь Дягилев и начальник отдела управления лекарственного обеспечения Коми Константин Трубецкой. Фото Александра Иваскевича.
"Рост цен связан с паническими настроениями людей: люди сметают с полок лекарства, скажем, для лечения болезней щитовидной железы. Поставщик или производитель видит этот дефицит и поднимает цены", – пояснил Игорь Дягилев.
"Для льготников таких рисков нет, цены по закону зафиксированы. Если производитель заметил какое-то увеличение стоимости в рамках списка жизненно-важных лекарств, то тогда он выходит на федеральный уровень и требует изменить норму", – отметил Дягилев.
Исполняющая обязанности директора "Государственные аптеки Республики Коми" Ольга Меньшова прокомментировала, каких препаратов нет.
"В этот раз люди особо нуждаются в двух препаратах – это L-тироксин и вальпроевая кислота. У нас есть огромная сердечная группа лекарств, причем там много импортных препаратов, но их не скупают. Я думаю, что в социальных сетях проскочили какие-то вбросы именно по этим наименованиям, и люди пошли скупать. Самое интересное, что населению эти препараты отпускаются по рецепту врача, и всех их выкупить не получится. Если вы придете и скажите: дайте мне 10 упаковок, то вам никто не даст, строго по рецепту", – пояснила Ольга Меньшова.
"Если лекарство зарегистрировано, как жизненно-необходимое, то выше цены производителя никто поставить не сможет. На остальные препараты, на которые не регулируют цены, аптеки могут сделать любую наценку, хоть 1000%. Но мы живем при рыночной экономике, у нас есть конкуренты и никто не будет сильно завышать цены. Мы, например, их не меняли и не собираемся это делать", – заявила Ольга Меньшова.
КАК КОНТРОЛИРУЮТ ЛЕКАРСТВА, ПОЧЕМУ ДЕФИЦИТ
"Это задача не Минздрава Коми, мы никакого отношения к коммерческим аптекам не имеем. Здесь контроль ведет Росздравнадзор. Коллеги выезжают на место по сигналам от жителей по завышению цен или отсутствию лекарств. При наличии нарушений информация передается в правоохранительные органы: одно дело, когда повышение цены обосновано, а другое дело – жажда наживы", – рассказал Игорь Дягилев.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ЛЕКАРСТВА НЕТ В АПТЕКАХ
"Обращайтесь к лечащему врачу. Если препарата нет, то задача врача – назначить альтернативное лечение. Вам должны предоставить один или несколько препаратов на замену. Сейчас нам выделили рекордную сумму на лекарства для льготников – 1 600 000 000 рублей. Это уже на 280 миллионов больше, чем в прошлом году. Поэтому мы закупаем с запасом, чтобы препараты всегда были", – сообщили Дягилев.