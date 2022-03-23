Что делать, когда нужного лекарства нет в аптеках: рассказали в Минздраве Коми

Минздрав Коми 22 марта провел брифинг по вопросам наличия лекарств в аптеках Сыктывкара. На встрече с журналистами присутствовали представители министерства, а также "Государственной аптеки Республики Коми". Обсудили запас препаратов для льготников, цены на них, какие сейчас лекарства в дефиците и что делать, если люди не могут их найти.

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Коми Игорь Дягилев попросил не паниковать и отметил, что препараты для льготников будут поставляться.

Игорь Дягилев. Фото из личного архива.

"Товарных запасов для федеральных льготников у нас имеется на 173 480 тысяч рублей, это на пять месяцев. Что касается региональных льготников, то товарных запасов у нас в аптеках на пять месяцев на сумму 776 992 тысячи рублей", – сообщил Игорь Дягилев.

Также представители Минздрава отметили, что не могут повлиять на цены в обычных аптеках, это не в их компетенции.