Сыктывкарец едва не зарезал таксиста за 3 тысячи рублей

В столице Коми рассмотрели дело 34-летнего мужчины, который ограбил таксиста. Он подставил нож к горлу водителя и забрал у него чуть больше трех тысяч рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Как выяснилось, ночью 10 мая 2021 года незнакомец сел в машину такси и заказал поездку в поселок Краснозатонский. Когда они приехали, мужчина отказался платить за поездку, после чего закрыл таксисту глаза ладонью с заднего сидения и приставил к его горлу нож. Таксист попытался вырваться, но ему это не удалось и ему пришлось отдать преступнику 3650 рублей. Пассажир сбежал.