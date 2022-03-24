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Девам пора отдохнуть, а Водолеям — не начинать новых дел: гороскоп на 24 марта

Девам пора отдохнуть, а Водолеям — не начинать новых дел: гороскоп на 24 мартаmarieclaire.ru

Овен

На работе всё будет получаться – вы выполните все задачи быстро и будете выбирать только верные варианты. Меньше 
эмоций выливайте на близких, чтобы сохранить мир в доме.

Телец

Держитесь подальше от желания взяться за все подряд. Вы не всесильны и некоторые дела вам явно не поддадутся. Самое 
время порадовать себя покупками – вы их действительно заслужили.

Близнецы

Хороший день, чтобы встретить свою вторую половинку. Чаще знакомьтесь – вы обязательно найдете подходящего человека. 
Внутренний голос сегодня поможет сделать правильное решение.

Рак

Сегодня будет много работы, но это поможет вам замахнуться на повышение – начальство обязательно отметит ваше 
трудолюбие и серьезное отношение к делу. Избегайте стрессовых ситуаций и чаще гуляйте на свежем воздухе.

Лев

Начните этот день с приятных покупок. Именно это поднимет вам настроение и поможет работать до самого позднего 
вечера.

Дева

В этот день самое время отдохнуть и сделать себе приятное – купите себе что-то новое или вкусное. Полезно в этот 
день прислушиваться к советам близких.

Весы

Сегодня вы справляетесь со всеми задачами и принимаете верные решения. Но обращайте внимание на детали – одна мелкая 
ошибка может порушить все ваши планы.

Скорпион

Постарайтесь советовать только то, во что вы действительно верите. Не опирайтесь на чувства и эмоции, лучше 
вспомните былой опыт – он поможет.

Козерог

Сегодня присматривайтесь к словам и действиям других людей – возможно, кто-то хочет навешать лапшу на ваши уши.

Стрелец

Перемены в этот день не заставят себя долго ждать – на работе вам могут предложить повышение, а на любовном фронте 
вас ждут приятные сюрпризы.

Водолей

Сегодня занимайтесь только тем, что выходит лучше всего, а от всего нового держитесь подальше – так вы сможете 
избежать многих проблем.

Рыбы

В личной жизни не все спокойно – возможно, вас захотят контролировать или вы сами будете следить за каждым движением 
партнера. Попробуйте расслабиться – ничего плохого не предвидится.

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